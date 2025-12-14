TankRat: Alpha Channel entfesselt mechanisches Chaos in der Post-Apokalypse

Alpha Channel hat TankRat vorgestellt, die Fortsetzung ihrer gefeierten Fahrzeug-Action-Odyssee TankHead. Das Spiel, das in Zusammenarbeit mit Kepler Interactive auf den Game Awards präsentiert wurde, verspricht explosive Kämpfe, taktische Herausforderungen und ein post-apokalyptisches Mecha-Setting. TankRat soll im Frühjahr 2026 für Steam und PlayStation 5 erscheinen.

In die Fußstapfen von TankHead

In TankRat schlüpfen Spieler in die Rolle von Whitaker, einem digitalisierten menschlichen Bewusstsein. Whitaker kann sich mit vollständig anpassbaren Kriegsmaschinen verbinden, die einzige Möglichkeit für Menschen, nach einer mysteriösen Katastrophe in dieser Welt zu überleben.

Anders als klassische Vehikelkämpfe geht es hier nicht nur um pure Action: Jede Mission verlangt Planung, Ressourcenmanagement und die richtige Balance zwischen Risiko und Angriff. Wer scheitert, verliert wertvolle Materialien; wer triumphiert, kann aus den Überresten seiner Gegner neue, noch mächtigere Maschinen bauen.

Ein Ödland voller Gefahren

Die Welt von TankRat ist zerrüttet, bevölkert von mechanischen Monstern und zerstörerischen Kolossen, die als Wächter der sogenannten Dead Zone fungieren. Die Spieler müssen sich durch ein Land kämpfen, das menschliche Hybris in Schutt und Asche gelegt hat, um die legendäre Stadt Highpoint zu erreichen.

Dabei werden jede Begegnung und jede Entscheidung über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die zerstörten Giganten liefern wertvolle Ressourcen, die klug eingesetzt werden müssen, um den immer härteren Gegnern in den tieferen Gebieten zu trotzen.

Mechanik trifft Überleben

TankRat verbindet Elemente von Action, Strategie und Mecha-Anpassung auf eine Art, die das Genre erweitert, ohne überladen zu wirken. Wer taktisch vorgeht, die Umgebung clever nutzt und seine Maschinen kontinuierlich aufrüstet, kann selbst den größten Bedrohungen entgegentreten.

Gleichzeitig vermittelt das Spiel eine spürbare Dringlichkeit: Jede Mission fühlt sich wie ein Härtetest an, bei dem Fehler fatale Konsequenzen haben können. Für Fans von Fahrzeug-Action bedeutet das: Mehr Tiefe, mehr Freiheit und ein deutlich größerer Anreiz, jede Entscheidung zweimal zu überdenken.

Alpha Channel liefert mit TankRat nicht einfach nur eine Fortsetzung, sondern erweitert die Vision von TankHead in ein noch kompromissloseres, mechanisches Abenteuer. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die Community die komplexen Systeme aufnimmt – und ob TankRat den Nerv der Spieler*innen genauso trifft wie sein Vorgänger.