TankRat: Brutales Fahrzeug-RPG startet im Januar 2027

Am 15. Januar 2026 erscheint „TankRat“ für PS5 und PC. Das von Alpha Channel und Kepler Interactive entwickelte Post-Apokalypse-Abenteuer verknüpft Mech-Action mit tiefen RPG-Elementen.

Entwickler Alpha Channel hat auf der gamescom Opening Night Live den Release-Termin für das düstere Fahrzeug-RPG „TankRat“ enthüllt. Der neue Trailer setzt mit einer düsteren Vertonung von William Blakes Gedicht „The Tyger“ direkt die richtige Stimmung. Das gezeigte Gameplay wirkt roh und explosiv.

Ihr übernehmt die Rolle von Whittaker. Sein digitales Bewusstsein wird als sogenannter Schlafwandler direkt in anpassbare Panzer transferiert. Das Ziel lautet Highpoint, eine sagenumwobene Stadt. Der Weg dorthin führt durch die Event Containment Area. Ein vom Krieg zerrüttetes Ödland voller feindlicher Maschinen.

Sechs Missionen, sieben Mech-Giganten

Die Kampagne schickt euch durch sechs Missionen, und am Ende warten sieben riesige mechanische Bosse. Das klingt überschaubar. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Überlebenskampf.

Beim Panzertyp wählt ihr eure Grundausrichtung. Leicht und wendig zum Ausweichen oder das mittlere Modell als massiver Schadensfresser. Über 25 Waffen stehen bereit. Von der schnellen 10-mm-Kanone für Distanzschüsse bis zum schweren 90-mm-Geschütz für den Nahkampf. Passt.

Der echte Reiz liegt im Looten. Ihr zerlegt gegnerische Wracks und verbaut deren Teile direkt in eurem eigenen Vehikel. Das Entwicklerteam nennt als Inspiration das klassische Kitbashing aus dem Modellbau. Die Science-Fiction des 20. Jahrhunderts steht hier Pate. Spielerisch wie optisch. Das Gameplay erfordert exaktes Timing und ständige Anpassung. Wer nicht schraubt, verliert.

„TankRat“ setzt auf eine unverbrauchte Prämisse. Die Mischung aus Kitbashing-Schrauberei, Mech-Romantik und düsterer Sci-Fi könnte genau den Nerv von Spielern treffen, die nach Twisted Metal oder Armored Core nach Nachschub suchen. Die Kampagnenlänge wirkt fokussiert, Entscheidungen beim Panzermodden scheinen spürbares Gewicht zu haben. Ein echter Geheimtipp für den Jahresstart.

Fahrt ihr lieber das leichte, flinke Setup mit Distanzwaffen oder ballert ihr euch mit dem mittleren Koloss direkt durch die Frontlinie?