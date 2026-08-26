TARAE: The Unbound – Top-Down-ARPG setzt auf östliche Mythen und harte Horden-Kämpfe

Ein zerbrochenes Rad der Reinkarnation, sechs spielbare Helden und knallharte Bosskämpfe. „TARAE: The Unbound“ mischt fernöstliche Folklore mit kompromissloser Action.

Die Insel Taegwido entstand aus dem Kollaps der sechs Reiche. Auf genau diesem Trümmerfeld kämpft ihr euch durch unbarmherzige Gegnermassen. Aus der Top-Down-Perspektive geht es direkt ins Getümmel. Die Prämisse der Handlung ist düster: Das Rad der Reinkarnation wurde zerschmettert. Keine Götter, die antworten. Nur das eigene Schwert zählt.

Die Inszenierung kombiniert malerische Tempelruinen mit bizarren Phantom-Monstern. Schöne Kulisse, harte Realität.

Klassenvielfalt und Boss-Muster

Sechs sogenannte Suchende stehen im Mittelpunkt der Geschichte. Jeder Charakter bringt eine eigene Leidensgeschichte, spezifische Kampfressourcen und individuelles Karma mit. Das Arsenal reicht von klassischen Klingen über Feuerwaffen bis hin zu Geistermagie.

Entscheidend ist das Build-System: Die Balance von Yin und Yang sowie die Fünf-Elemente-Lehre greifen direkt in Ausrüstung und Fähigkeiten ein. Gleiche Klasse bedeutet hier nicht gleicher Spielstil.

Wer nur stumpf Knöpfe drückt, sieht bei den Bossen kein Land. Die Kreaturen entstammen der östlichen Mythologie und besitzen ausgefeilte Angriffsmuster. Kontern, Ausweichen und Timing sind Pflicht. Wer pennt, liegt am Boden.

Das Material zeigt ein extrem treffsicheres Kampfsystem mit hohem Trefferfeedback. Die Mischung aus tiefem Build-Crafting und düsterer Mythologie wirkt unverbraucht. Wenn das Treffergefühl im fertigen Spiel hält, was der Teaser verspricht, erwartet uns ein echter Leckerbissen für ARPG-Fans.