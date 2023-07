TDU Connect ab 19 Uhr – Erstes Gameplay zu Test Drive Unlimited

Abseits der Rennen genießen sie zudem ein Lifestyle-Leben, mit dem man seine individuelle Persönlichkeit ausdrücken kann, plus Tonnen an Nervenaktivitäten, die in ganz Hong Kong zu finden sind.

Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die Spieler die vielfältigen Areale der Insel erkunden und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilnehmen. Neben der Wahl des eigenen Clans, „Sharp“ oder „Street“, kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und den Clan zu verteidigen.

In Test Drive Unlimited Solar Crown können Rennfans auf einer Nachbildung der Insel Hongkong im Maßstab 1:1 am Solar-Crown-Rennen teilnehmen, das von der einflussreichen Organisation Radiant organisiert wird.

What do you think?