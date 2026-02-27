Team Asobi startet neues Projekt – kommt ein neues Astro Bot?

Team Asobi arbeitet an einem neuen Spiel. Kein Gerücht, sondern ein Blick auf die offiziellen Stellenanzeigen. Auf der Karriereseite sucht das Studio hinter Astro Bot unter anderem einen 3D Environment Artist, der in Tokio vor Ort an „playful and stunning“ Umgebungen arbeiten soll.

Wer Astro Bot auf der PS5 gezockt hat, weiß, was das bedeutet. Diese Levels waren kein Deko-Baukasten, sondern präzise gebaute Spielplätze, die jede Bewegung belohnt haben. Wenn das wieder die Richtung ist, dürfen wir uns auf ordentlich Liebe zum Detail einstellen.

Team Asobi setzt erneut auf Physik mit Wucht

Noch interessanter wird es bei der zweiten Stelle. Gesucht wird ein Gameplay-Programmierer, der „advanced and fun gameplay mechanics around physics engine“ entwickelt. Das ist kein leeres Marketing-Blabla, sondern ein klares technisches Ziel. Physikbasierte Interaktionen entscheiden darüber, ob sich ein Sprung knackig anfühlt oder schwammig, ob ein Objekt Gewicht hat oder nur Kulisse ist.

Und genau hier lag die Stärke von Astro Bot. Das DualSense-Feedback war nicht nur Show, sondern massiv ins Gameplay integriert. Wenn Team Asobi jetzt wieder an Physik schraubt, heißt das für uns am Controller mehr direkte Rückmeldung, mehr Spielerei mit Gewicht, Widerstand und Timing.

Astro Bot ist mehr als nur ein Maskottchen

Offiziell angekündigt ist nichts, aber der Kontext ist offensichtlich. Astro Bot wurde von Kritikern gefeiert, räumte bei den Game Awards ab und wurde intern von PlayStation-Boss Hermen Hulst als „emerging IP“ bezeichnet. Wenn Sony eine neue Marke so offen lobt, lässt man sie nicht zwei Jahre auf Eis liegen.

Studioleiter Nicolas Doucet hatte außerdem klargemacht, dass für ihn Features wie DualSense und SSD die echten Next-Gen-Treiber sind, und nicht bloß hübschere Pixel. Wenn das neue Projekt wieder exklusiv für PS5 gedacht ist, wovon auszugehen ist, dürfte genau das im Zentrum stehen. Am Ende läuft es auf zwei Dinge hinaus: Schnellere Ladezeiten und eine Haptik, die nicht nur vibriert, sondern echtes Feedback gibt. Stellt euch vor, Team Asobi nutzt die neue Hardware für echte Flüssigkeitssimulationen oder Umgebungen, die unter Astros Füßen wirklich zerbröseln – und ihr spürt jeden Splitter im DualSense. Doucet ist schließlich der Meister darin, Hardware-Gimmicks so zu verbiegen, dass sie sich wie echtes Gameplay anfühlen.

Die spannende Frage ist also nicht, ob Team Asobi an etwas arbeitet. Das tun sie offensichtlich. Die eigentliche Frage lautet: Reicht ein weiteres Astro Bot, oder braucht das Studio den Mut für etwas komplett Neues? Sony baut sein Portfolio gerade breit aus. Familienfreundliche Titel gehören dazu. Aber Stillstand wäre fies. Gerade jetzt, wo Astro als Marke ordentlich Momentum hat.

Wollt ihr ein weiteres Astro Bot oder sollte Team Asobi den nächsten Schritt wagen?