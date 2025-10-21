Team Asobi über PS6-Technologie: „Wir helfen, Hardware mitzugestalten“

Nicolas Doucet, Studio Director von Team Asobi, dem Entwickler hinter Astro Bot, gibt seltene Einblicke in die enge Zusammenarbeit mit PlayStations Hardware-Abteilung. Anders als viele First-Party-Studios arbeitet Asobi nicht nur mit der fertigen Konsole, sondern bereits mit frühen Prototypen neuer Technologien. Damit dürfte auch die PS6 gemeint sein.

Außenstehende können sich dies wie folgt vorstellen: Haptisches Feedback, adaptive Trigger oder neue Controller-Mechaniken werden zunächst als Demo-Versionen getestet und aktiv in spielbare Szenen integriert. So beeinflusst das Studio direkt die Weiterentwicklung der Hardware. „Die Leute hinter der Hardware sind Pioniere. Sie bringen Ideen auf den Tisch, ohne genau zu wissen, wie sie umgesetzt werden. Wir nehmen diese Impulse auf und machen sie für die Spieler nutzbar“, erklärt Doucet gegenüber The Game Business.

Showcase ohne Spielspaß zu opfern

Team Asobi sieht seine Aufgabe nicht nur darin, technische Innovationen zu zeigen, sondern diese sinnvoll ins Gameplay einzubinden. Astro’s Playroom ist das Paradebeispiel. Jedes Controller-Feature wird dort demonstriert. Bei Astro Bot hingegen entscheidet das Studio selektiv, welche Funktionen eingesetzt werden, um den Spielfluss nicht zu stören. Doucet betont, dass Innovationen nie zu Lasten des Spielerlebnisses gehen dürfen.

Ein entscheidender Vorteil von Konsolen sei die standardisierte Hardware. „Was wir im Studio sehen, erleben auch alle Spieler zu Hause“, so Doucet. Anders als auf dem PC entfällt die komplexe Anpassung an unterschiedliche Systeme. Das erlaubt den Entwicklern, sich voll auf das Gameplay zu konzentrieren.

Konsole als soziales Medium

Doucet hebt zudem hervor, dass Konsolen soziale Erfahrungen fördern. Spiele wie Astro Bot oder Klassiker wie EyeToy, SingStar oder PlayStation Move ermöglichen Interaktionen im Wohnzimmer. Smartphones und mobile Geräte hätten diesen Aspekt reduziert, weshalb Konsolen weiterhin eine einzigartige Rolle im Spielerleben einnehmen.

Team Asobi nutzt die Nähe zur PlayStation-Hardware-Abteilung bewusst, um technische Features direkt in das Gameplay zu integrieren. Für Fans bedeutet das: neue Astro Bot-Projekte bringen nicht nur kreative Level und charmante Charaktere, sondern auch spürbare technische Innovationen, die das Spielerlebnis verbessern.