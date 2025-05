teamLFG – Sony auf der Suche nach der nächsten Live-Service-Katastrophe

Sony hat ein neues Studio gegründet – und damit den nächsten Schritt in eine Richtung gemacht, die viele PlayStation-Fans mit wachsender Skepsis betrachten: Live-Service-Spiele. Das neue Studio hört auf den etwas unbeholfen wirkenden Namen teamLFG („Looking For Group“) und besteht aus ehemaligen Bungie-Veteranen sowie Entwicklern von League of Legends, Roblox und Fortnite. Kurzum: Leute, die wissen, wie man Online-Communities aufbaut. Oder ausbaut. Oder zumindest monetarisiert.

Frog-Games und Freundschaft

Offiziell geht es darum, ein Spiel zu entwickeln, das „Freundschaft, Gemeinschaft und Zugehörigkeit“ vermittelt. Inoffiziell klingt es jedoch verdächtig nach dem nächsten auf maximale Nutzerbindung ausgelegten Monetarisierungssystem, getarnt als „mythisches Science-Fantasy-Frog-Game mit Plattform-Elementen“. Was auch immer das bedeuten soll – der Begriff „Frog-Game“ stammt wohlgemerkt nicht aus einem besonders kreativen Zuckerrausch-Meeting, sondern wurde bereits 2023 in Bungies Jobbeschreibungen verwendet. Recycelte Träume inklusive?

Dass Sony diesen Weg einschlägt, ist nicht überraschend, sondern Teil einer klaren Strategie – und einer, die zunehmend ihre Schattenseiten zeigt. Der Erfolg von Helldivers 2 mag die Live-Service-Hoffnungen kurzfristig beflügelt haben. Doch gleichzeitig wurde Concord, das nächste große Multiplayer-Versprechen, zu einem verfrühten Abschiedsgruß an das Studio Firewalk. Die Lektion? Wer zu viele Eier ins Service-Körbchen legt, sitzt schnell mit leerem Nest da.

Singleplayer auf dem Abstellgleis

Noch beunruhigender ist jedoch der Preis, den Sony dafür zu zahlen scheint: nämlich den schleichenden Abschied vom klassischen Singleplayer-Spiel, also jenem Genre, das die PlayStation über Jahrzehnte geprägt und definiert hat. 2025 stehen bislang gerade einmal zwei Singleplayer-Spiele auf der Release-Liste – und nur eines davon stammt aus den eigenen Reihen. Ein weiteres von Naughty Dog wurde gerade erst wieder zu Grabe getragen. Der Rest? Konzeptkunst, Beta-Tests und – mit etwas Glück – ein gut gelaunter Frosch mit Battle Pass.

Natürlich könnte alles anders kommen. Vielleicht wird teamLFG das nächste Destiny, nur ohne Content-Dürre. Vielleicht fangen wir alle irgendwann an, gemeinsam mythische Frog-Memes zu basteln und unsere digitalen Clans wie Familien zu behandeln. Doch bis dahin bleibt ein ungutes Gefühl: Sony wirkt entschlossen, an einer Idee festzuhalten, die bei anderen längst in der Versenkung verschwunden ist – und riskiert dabei, den eigentlichen Markenkern von PlayStation zu verwässern.

Ob sich Loyalität und Community wirklich entwickeln lassen, wenn jedes Spiel wie ein saisonal wechselnder Freizeitpark konzipiert ist? Das dürfen dann die Early-Access-Tester beantworten – irgendwo zwischen Loot-Drop, Skilltree und dem nächsten Frog-Level.