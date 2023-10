Teardown – Erster Day One PS Plus Titel für November bestätigt

Parallel zum Release von Teardown wird man den Time Campers-DLC veröffentlichen, eine Kampagnenerweiterung, die im Wilden Westen spielt. Die neue Erweiterung erweitert das Erlebnis auf viele verschiedene Arten und führt eine neue Handlung ein, in der Spieler Vergangenheit zurückversetzt werden und dort mit altmodischen Waffen und Werkzeugen eine staubige Bergbaustadt errichten müssen. Es ist eine Abkehr vom zeitgenössischen Setting der Hauptkampagne von Teardown, aber das Raubüberfallkonzept fühlt sich in der Ära aufwändiger Banküberfälle wie zu Hause.

Das Spiel beginnt mit 40 Missionen in der umfangreichen Hauptkampagne, die in zwei Teile unterteilt ist. Da es in letzter Zeit nicht so gut für die eigene Firma gelaufen ist, hat man begonnen, Aufträge von einigen Leuten anzunehmen, die man am besten als „zwielichtig“ bezeichnen könnte. Ehe ihr euch verseht, werden Gebäude abgerissen, Tresore gestohlen und Versicherungsbetrug begangen.

Gerade erst wurde das neue PlayStation Plus Line-Up für Oktober vorgestellt, da greift der Entwickler Tuxedo Lab weit voraus und bestätigt Teardown als Day One-Release bei PlayStation Plus im November.

What do you think?