Teardown – Gameplay-Overview zum PlayStation Plus-Titel

Im Kampagnenmodus schlüpfen die Spieler in die Rolle eines in Schwierigkeiten geratenen Abbruchunternehmers, der mit hochriskanten Missionen wie dem Abriss von Privatgrundstücken und Unternehmensspionage beauftragt wird. Dieser muss seine Flucht sorgfältig planen, um den Strafverfolgungsbehörden zu entgehen, während man weiterhin Gewinne erzielt und ein leistungsstarkes Arsenal an Werkzeugen für sein nächsten Job sammelt.

Im heutigen Overview erhält man einen Einblick in alles, was Teardown zu bieten hat. Es wird eine Reihe von Spielmodi verfügbar sein, von packenden Story-Kampagnen und unbeschwerten Sandbox-Modi bis hin zu kreativen Playground und der Unterstützung von Mods.

In diesem November wird das Sandbox-Game Teardown bei PlayStation Plus vertreten sein, zu dem es vorab ein weiteres Gameplay-Overview gibt. Das Spiel bietet eine vollständig zerstörbare Voxelwelt und eine Reihe von Spielmodi, von Kampagnen bis hin zu Sandbox- und einem Creative-Mode.

