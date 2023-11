Teardown jetzt kostenlos bei PlayStation Plus verfügbar

Wem das nicht reicht, kann sich umgehend in die Time Campers-Erweiterung stürzen, die eine actionreiche Fahrt zurück in den Wilden Westen bietet, wo Sprengstoffe, Dynamit und Vorschlaghämmer immer das erste Mittel der Wahl sind. Diese ermöglichen kreative Problemlösungen, treue Pferde und eine Reihe zeitgemäßer Werkzeuge, um altmodische Materialien zu stehlen und gewagte, destruktive Eskapaden auf zwei neuen Karten zu erleben, um damit seine Zeitmaschine zu reparieren und in unsere Zeit zurückzukehren.

Neben der Story-Kampagne bietet Teardown eine Fülle zusätzlicher Inhalte, darunter den Sandbox-Modus, in dem ohne Einschränkungen alles frei erkunden und experimentieren kann; den Kreativmodus, in dem man seine eigenen Voxel-Kreationen erstellen kann, oder die kuratierte Sammlung der besten Mods der PC-Community, die ebenfalls auf Konsolen verfügbar ist.

In Teardown erlebt man die völlig zerstörbare, voxelsimulierte Action in verschiedenen Spielmodi und einer Kampagne mit mehreren Erweiterungen – einschließlich des neuen Premium-DLC „Time Campers“, der heute ebenfalls erschienen ist. Große Explosionen, schrille Alarme und der grundlegende Zustand des allgemeinen Chaos bedeuten jedoch nicht, dass man keine schöne, unterhaltsame Zeit haben kann, wie der Launch-Trailer beweist.

What do you think?