Techland beschleunigt Early-Game von Dying Light 2 bei PlayStation Plus

Techland halbiert die Grind-Zeit in den ersten zehn Spielstunden von „Dying Light 2: Stay Human“ und bringt das Action-RPG ab dem 4. August in das Monatsangebot von PlayStation Plus Essential.

Das Entwicklerstudio veröffentlicht Anfang August eine dreiteilige Update-Welle für „Dying Light 2: Stay Human“. Den Auftakt macht Patch 1.29 am 3. August, der den Spielfortschritt in der Anfangsphase erheblich beschleunigt. Schlüsselfertigkeiten wie der Dropkick, schwere Angriffe und das Rutschen stehen Spielern künftig wesentlich früher zur Verfügung. Techland reagiert damit auf die träge Progression des Hauptspiels, die Neueinsteiger bisher unnötig lange von den dynamischen Kernmechaniken fernhielt.

Neben der Mechanik schraubt Patch 1.29 an der Beleuchtung. Das UV-Licht wechselt von der bisherigen rosa-violetten Farbpalette zu einem hellen Blau – sowohl im laufenden Spielgeschehen als auch in Zwischensequenzen. Techland gleicht die Optik damit direkt an den angekündigten Ableger „Dying Light: The Beast“ an.

Kostenlos für PlayStation Plus Essential und neue Community-Karten

Am 4. August folgt der Wechsel in den PlayStation Plus Essential-Katalog. Das Angebot umfasst das Hauptspiel inklusive aller bisher veröffentlichten Gratis-Inhalte sowie die Erweiterung „Bloody Ties“. Nach der Integration des ersten Teils in PlayStation Plus Extra schließt Techland damit die Lücke für Konsolenspieler ohne Zusatzkosten.

Am 6. August erscheint mit Chapter 3: Open Worlds der nächste Happen der Content-Initiative The Breach. Der Fokus dieser Ausgabe liegt auf von der Community erstellten Karten, die den Schwerpunkt auf freie Erkundung legen. Es ist der dritte monatliche Ableger nach Survival Archives und Undead West.

Techland nutzt die August-Updates für eine gezielte Kundenbindung. Die Beschleunigung der ersten zehn Spielstunden beseitigt den größten Kritikpunkt für Neueinsteiger genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Spiel über PlayStation Plus Millionen potenzieller Spieler ohne Aufpreis erreicht.

Die visuelle Angleichung der UV-Effekte ist zudem ein cleverer Kniff, um die technische Brücke zum kommenden Dying Light: The Beast zu schlagen. Wer den Titel bisher ignoriert hat, bekommt Anfang August den technisch ausgereiftesten Einstiegspunkt seit Release.