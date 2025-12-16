Techland plant offenbar neue Online-Erfahrung im Dying Light-Universum

Techland plant offenbar den nächsten Schritt im Dying Light-Universum, und dieser könnte größer sein, als man denkt. Nur drei Monate nach dem Launch von Dying Light: The Beast sucht der Entwickler aktiv nach einem Lead Online Game Designer für „eine neue Online-Erfahrung im Dying Light-Franchise“. Das lässt stark darauf schließen: Es könnte ein komplett neues Spiel sein.

Neue Online-Erfahrung oder nur ein Modus?

Die Stellenanzeige auf Techlands Karriereseite, die PCGamesN entdeckt hat, ist eindeutig. Gesucht wird jemand, der „das Framework und die Struktur für eine neue Online-Erfahrung im Dying Light-Universum definiert“. Auch wenn alle bisherigen Dying Light-Spiele Online-Koop hatten, geht es hier nicht um bloße Updates oder Support. Die Beschreibung spricht von „Konzeption, Prototyping, Implementierung, Veröffentlichung und fortlaufender Betreuung nach Launch“ – also ein Projekt von Grund auf.

Zusätzlich sollen Engagement-Mechanismen, In-Game-Wirtschaft und Progressionssysteme entwickelt werden. Techland verlangt außerdem „senior-level Erfahrung in Game Design für Online- und Live-Service-Titel“. Das klingt nach mehr als nur einem Erweiterungsmodus, eher nach einem eigenständigen Online-Spiel im Dying Light-Universum.

Techlands Pipeline und Zukunft

Techland hatte Anfang des Jahres zwei Projekte eingestellt, vermutlich wegen finanzieller Engpässe vor Dying Light: The Beast. Dennoch gab es keine Entlassungen, Mitarbeiter wurden einfach auf andere Teams verteilt. Ein Fantasy-RPG und ein neuer Call of Juarez-Teil galten lange als wahrscheinlich, aber das Online-Projekt könnte nun die nächste große Ankündigung sein.

Auch wenn Dying Light: The Beast noch frische Updates bekommt – ähnlich wie Dying Light 2 post-launch gepflegt wurde – zeigt die Jobanzeige, dass Techland weiter plant. Für Fans von Zombies, Parkour und kooperativem Chaos ist das ein positives Signal: Die Serie lebt, und es könnte bald etwas komplett Neues kommen.

Alles deutet darauf hin, dass Techland nicht nur bestehende Spiele erweitern will, sondern ein eigenständiges Online-Erlebnis plant. Ob das ein Spin-off oder ein vollwertiges neues Spiel wird, bleibt abzuwarten. Wer den Nervenkitzel von Dying Light mag, kann sich auf die kommenden Jahre freuen.