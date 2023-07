Techland wird von Tencent übernommen

„Wir träumen davon, Dying Light zum ultimativen Zombie-Spielerlebnis für Spieler auf der ganzen Welt zu machen, ihnen zahlreiche Adventure zu bieten und die Grenzen des Solo- und Online-Modus auf ein völlig neues Niveau zu heben. Unser Open-World-Action-Rollenspiel in einem Fantasy-Setting entwickelt sich bereits zu etwas ganz Besonderem und das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass es den Erwartungen an unsere erste neue IP seit fast einem Jahrzehnt gerecht wird.“

What do you think?