Technik gratis, Inhalte als DLC – so wäre Days Gone Remastered fair gewesen

Je länger man „Days Gone Remastered“ auf der PS5 spielt, desto deutlicher wird: Der technische Mehrwert ist in Wahrheit ziemlich überschaubar. Ja, das Spiel läuft nun in 60 FPS, die Ladezeiten sind kürzer, und hier und da wirkt das Bild etwas klarer. Aber ist das wirklich ein Argument für ein kostenpflichtiges Upgrade? Wohl kaum. Früher hätte man ein solches Technik-Update als selbstverständlichen Service verstanden – vor allem für ein Spiel, das man bereits gekauft hat.

Fan-Service gegen Aufpreis: Wer zahlt, darf hoffen

Dieser Eindruck verstärkt sich, je länger ich mich in dem Spiel aufhalte. Stattdessen verlangt Sony 10 Euro für ein Remaster, das sich in weiten Teilen wie ein leicht polierter PS4-Titel anfühlt. Der größte Mehrwert steckt nicht in der Technik, sondern in den neuen Inhalten: dem Permadeath-Modus, Speedrun-Herausforderungen und dem überarbeiteten Hordenangriff. Und genau hier liegt der Knackpunkt – denn diese neuen Features wären perfekt als eigenständiger DLC gewesen. Auf dem PC hat man es schließlich genauso gemacht. Dort erhalten Käufer das technische Upgrade ohne Aufpreis, zusätzliche Inhalte werden separat angeboten.

Doch PS5-Spieler haben diese Wahl nicht. Wer das Remaster spielen will – aus welchen Gründen auch immer – muss zahlen. Und zwar auch dann, wenn er an den neuen Modi gar kein Interesse hat. Das ist weder kundenfreundlich noch nachvollziehbar. Es wirkt, als wolle man gezielt aus der PS5-Community Kapital schlagen. In einer Zeit, in der Sony ohnehin wegen mangelndem Fan-Service und immer teureren Spielen unter Druck steht, ist das ein fatales Signal.

Der Frust entsteht auch deshalb, weil „Days Gone Remastered“ eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen wäre, sich mit der Community zu versöhnen. Ein kostenloses Technik-Upgrade hätte ein starkes Zeichen gesetzt: „Wir stehen zu unseren Spielern.“ Stattdessen wirkt alles wie eine weitere kalkulierte Maßnahme, bei der man genau weiß, dass die Hardcore-Fans ohnehin zahlen werden – und sei es nur für die 60 FPS.

Viel Lärm um wenig Fortschritt

Am Ende bleibt ein fader Beigeschmack. Das Remaster ist kein schlechtes Produkt, aber auch kein überragendes. Es liefert das, was technisch ohnehin längst möglich war, und versteckt neue Inhalte hinter einer bezahlpflichtigen Komplettlösung. So wird der Eindruck verstärkt, dass PS5-Spieler mittlerweile für Dinge zahlen müssen, die früher ein Zeichen von Wertschätzung waren.

Aber hey – vielleicht landen die 10 Euro ja wenigstens im richtigen Topf. Vielleicht schiebt man damit intern endlich „Days Gone 2“ an, das sich viele Fans seit Jahren wünschen – aber offenbar nicht laut genug. Und wenn nicht: Vielleicht gibt’s ja bald ein Remastered Remaster für 20 Euro. Mit dynamischem Wetter. Und einem neuen Ladebildschirm.