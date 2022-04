Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Blick hinter die Kulissen

“Einen Beitrag zu einem ikonischen Universum wie Teenage Mutant Ninja Turtles zu leisten ist auf allen Ebenen eine unglaubliche Gelegenheit. Selbst nachdem ich vor Jahren ein TMNT-Projekt beendet hatte, habe ich immer gehofft, dass ich die Möglichkeit haben würde, eine Erlebnis zu schaffen, das in der ursprünglichen Ära angesiedelt ist, die so viel meiner kindlichen Begeisterung beeinflusst hat”, sagte Major. “Wir haben endlich einen Partner gefunden, der Tribute Games’ Leidenschaft für das Debut der Turtles teilt. Das Vermächtnis der klassischen, beliebten TMNT-Beat-Em-Ups, mit denen Fans auf der ganzen Welt aufgewachsen sind, weiter führen zu können ist surreal.”

Im aktuellen Behind the Scenes-Video, das direkt aus dem Tribute Games-Studios stammt, unterhalten sich Co-Founder Jean-Francois Major und Dotemu CEO Cyrille Imbert über ihre lebenslange Passion und den Wunsch, an einem Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel zu arbeiten.

