Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für PS5 bestätigt

Dotemu und Devolver Digital haben eine native Version von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge angekündigt, die bereits am 15. November erscheint.

Große Unterschiede sind zwischen den Versionen für PS4 und PS5 nicht zu erwarten, die dann auf PS5 dann lediglich nativ läuft. Was für Vorteile das bringt, hat sicher Erklärungsbedarf.

Die Turtles entfesseln in Shredder’s Revenge radikale Special Moves und Kombos, während sie ihre Feinde wie in den klassischen TMNT-Spielen zurückschlagen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenges verspricht lebhafte Schlachten, begleitet von der Originalmusik von Tee Lopes, einem Komponisten und Arrangeur, der zuvor unter anderem an Sonic Mania, League of Legends und Monster Boy and the Cursed Kingdom gearbeitet hat. Eine Auswahl der unglaublich energiegeladenen Melodien von Lopes ist im heutigen Gameplay-Trailer zu hören.

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sind Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello immer auf der Lauer (und immer etwas schlauer), während sie in einer wunderschönen Pixelart-Welt, die Erinnerungen an das klassische Design von 1987 weckt, kräftig austeilen. Im heutigen Ankündigungstrailer prügeln sich die Turtles quer durch Manhattan unterlegt von ihrer ikonischen Hymne, interpretiert von Mike patton von Faith No More.

Zusätzlich wird man eine physische Version via Merge Games veröffentlichen, die am 25. November um eine Signature Edition für 69.99 EUR ergänzt wird. Die Vorbestellungen dazu sind ab sofort möglich.