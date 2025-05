Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – Die Schildkröten schlagen zurück auf Konsolen

Nach dem erfolgreichen Einstand auf Apple Arcade macht Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate endlich den Sprung auf die großen Heimkonsolen – und das gleich mit einem Turtle-Power-Paket, das sich gewaschen hat.

Super Evil Megacorp kündigte heute stolz an, dass der roguelike Dungeon-Crawler am 20. Mai digital für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint. Xbox-Fans müssen sich noch etwas gedulden, kommen aber am 24. Juni auf Series X|S und Xbox One ebenfalls in den Genuss der mutierten Action.

Splintered Fate verbindet Roguelike-Elemente mit Koop-Action und lässt dich mit Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo durch dynamisch generierte Level prügeln. Jeder Run fühlt sich neu an, jeder Bosskampf fordert neue Strategien. Dass das Spiel bereits auf mobilen Plattformen Preise abräumte, kommt nicht von ungefähr – und nun dürfen endlich auch Konsolenspieler ihre Nunchakus schwingen.

Deluxe & Collector’s Edition – Das steckt in den physischen Versionen

Doch das ist längst nicht alles – denn echte Turtle-Fans wissen: Digital ist gut, physisch ist besser. Am 26. August erscheint eine Physical Edition, die nicht nur für PS5, PS4 und Xbox, sondern auch für die Nintendo Switch erhältlich sein wird. Und was in dieser Verpackung steckt, ist alles andere als lahm: Neben dem Hauptspiel enthält die Deluxe Edition den Casey Jones DLC, den extra abgefahrenen Junkyard Jam DLC, ein stilvolles Wendecover, 10 Sammelkarten mit kultigen Helden und Schurken und – als besonderen Bonus – Zugang zu einem zukünftigen, noch unangekündigten DLC. Turtlemania auf höchstem Niveau!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate Collector’s Edition

Für Sammler und Hardcore-Fans legt man mit der Pipin‘ Hot Collector’s Edition noch eine Schippe drauf. Neben allen Inhalten der Deluxe-Version warten hier Mutant Ooze-Grüne RPG-Würfel, eine stylische NYC-Gullydeckel-Würfelbox, ein 50-seitiges Artbook, sowie ein exklusiver IDW-Comic zu Splintered Fate. Diese Version zielt klar auf die Herzen (und Regale) eingefleischter Turtles-Enthusiasten.

Egal ob digitaler Kämpfer oder Sammler mit Hang zum grünen Plastikgeruch – der Sommer 2025 gehört den Turtles. Cowabunga it is!