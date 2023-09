Tekken 8 – Closed Beta & Feng Wei angekündigt

Bandai Namco hat einen Closed Beta-Test zu Tekken 8 im kommenden Oktober angekündigt und gleichzeitig Feng Wei als neuen Charakter im Roster bestätigt.

Während der Tekken 8 Closed Beta können sich Spieler noch einmal in Online-Ranglistenkämpfen mit plattformübergreifendem Matchmaking messen. Dieses Mal wird der Schwierigkeitsgrad dadurch erhöht, dass jeder gegen jeden spielen kann, egal wo er sich befindet.

In der Closed Beta werden insgesamt 19 Charaktere zur Verfügung stehen, einschließlich Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan und Claudio. Azucena, Raven und der neu angekündigte Feng Wei können ebenfalls ausprobiert werden.

Außerdem können die Kämpfe auf den Stages Urban Square (Evening), Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum, Arena und auf der Ortiz Farm ausgetragen werden, einer neuen Stage, die beim letzten CNT noch nicht zur Verfügung stand.

Die Zeiten für den Closed Beta Test und weitere Details:

11. Oktober um 09:00 Uhr CEST: Ende der Registrierungs-Phase.

18. Oktober um 09:00 Uhr CEST: Ausgewählte Tester werden benachrichtigt und bekommen einen Code zum Einlösen.

20. Oktober um 10:00 Uhr CEST: Closed Beta Test startet.

21. Oktober von 10:00 bis 13:00 Uhr CEST: Closed Beta Test Downtime (Arbeiten am Server).

23. Oktober um 09:00 Uhr CEST: Ende des Closed Beta Tests.

Ein Abo bei Xbox Live Gold oder PlayStation Plus ist für die Teilnahme am Closed Beta Test nicht erforderlich. Spieler, die bereits am Closed Network Test (unsere Eindrücke) im Juni 2023 teilgenommen und den CNT heruntergeladen haben, können nach einem Update ohne erneute Registrierung am Closed Beta Test teilnehmen.

Tekken Fight Lounge vorgestellt

Außerdem kann die Tekken Fight Lounge ausprobiert werden, eine immersive Lobby, in der Spieler ihre eigenen Avatare anpassen, via Chat und Emotes kommunizieren und zum Matchmaking übergehen können. Von der Lounge aus können dann auch die Bereiche Battle Area, Customization Shop, TEKKEN DOJO und Beach Area besucht werden, die eine Vielzahl zusätzlicher Spielmodi bieten. Einige davon steht innerhalb der Closed Beta zur Verfügung.

In Zukunft wird die Tekken Fight Lounge um weitere Features ergänzt, darunter Tekken Ball. Das beliebte Minispiel, das sein Debüt in Tekken 3 feierte und in dem epische Matches auf dem Beachvolleyball-Platz ausgetragen werden, feiert in Tekken 8 sein Comeback.

Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, Xbox Serie X|S und PC.