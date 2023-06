Tekken 8 – Erster Closed Network Test angekündigt, zuerst auf PS5

Der Closed Network Test teilt sich in zwei verschiedene Sessions auf: Der 1. Closed Network Test wird nur auf PlayStation 5 verfügbar sein, der 2. Closed Network Test dann auf allen drei Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Teilnehmende des 1. Closed Network Test auf PlayStation 5 werden automatisch auch am 2. Closed Network Test teilnehmen können.

Dieser startet am 21. Juli, dessen Bewerbungen unter diesem Link angenommen werden. Berücksichtigt werden dazu die PS5, Xbox Series X|S und der PC. Der Zugang zum Closed Network Test ist allerdings limitiert und wird an diejenigen verteilt, die sich schnell genug angemeldet haben.

