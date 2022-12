Tekken 8 – Erstes Gameplay lässt es krachen und zeigt alte Bekannte

Die Story setzt zudem die dramatische Storyline der Blutlinien Mishima und Kazama und ihren weltbewegenden Vater-Sohn-Zwist fort. Die Geschichte beginnt dort, wo der vorherige Teil aufgehört hat, in einer Welt, die tief in den verheerenden Krieg zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama verstrickt ist. Nachdem er scheinbar eine Niederlage durch Kazuya erlitten hat, stellt sich Jin seinem eigenen Schicksal. Seine Mutter, Jun Kazama, taucht nach ihrer Abwesenheit aus der Tekken-Reihe auf, um zu versuchen, das Blatt in dieser Blutfehde zu wenden.

Bandai Namco hat im Rahmen der The Game Awards die ersten Gameplay-Szenen aus Tekken 8 enthüllt. Neben dem visuellen Look wirft man hier einen detaillierten Blick auf die Charaktermodelle, die atmosphärische zerstörbare Umgebungen und die neuen Spielmechanik.

What do you think?