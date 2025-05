Tekken 8: Fahkumram betritt den Ring – und Armor King lauert im Herbst

Der Sommer wird hart, zumindest für die Gesichter eurer Gegner. Ab dem 7. Juli 2025 dürfen Besitzer des Season 2 Character Pass in Tekken 8 endlich mit dem bulligen Thaiboxer Fahkumram in den Ring steigen. Alle anderen Spieler können sich ab dem 10. Juli ins Getümmel stürzen. Und dieses Getümmel wird schmerzhaft – für alle, die sich ihm in den Weg stellen.

Fahkumram ist kein filigraner Techniker, sondern ein wandelnder Gewaltakt. Mit brachialen Muay Thai-Kombos, gezielten Kniestößen und wuchtigen Ellbogen lässt er Gegner an der Wand wie Fliegen an der Windschutzscheibe zerschellen. Seine Reichweite ist nicht nur einschüchternd, sondern spielentscheidend – besonders in Ecken oder bei aggressiven Mix-ups. Wer glaubt, man könne sich einfach ducken oder wegrollen, bekommt schnell einen rot leuchtenden Reality-Check: Fahkumrams Power-Up-Fähigkeit, die sich visuell durch seine aufglühende Brust bemerkbar macht, sorgt in Kombination mit dem Heat-Zustand oder seiner Rage Art für einen Schadensausstoß, der selbst erfahrene Spieler auf die Palme bringen wird.

Die Schatten der Vergangenheit: Armor King kehrt im Herbst zurück

Doch Bandai Namco belässt es nicht bei einem Neuzugang. Für den Herbst 2025 ist ein echtes Urgestein der Tekken-Reihe angekündigt: Armor King. Zwar sind noch keine Details zu seinem Move-Set oder spielerischen Anpassungen bekannt, aber Fans wissen, was sie erwartet – ein harter, kompromissloser Stil, der Grappling, Konter und rohe Kraft vereint. Die Rückkehr dieses düsteren Ringveteranen dürfte vor allem Nostalgiker und technisch versierte Spieler gleichermaßen begeistern.

Mit dieser zweigleisigen DLC-Strategie setzt Bandai Namco auf eine geschickte Balance zwischen Neuerung und Fanservice. Während Fahkumram eher neue Spielweisen und Strategien in den Vordergrund rückt, bringt Armor King einen Hauch klassischer Tekken-DNA zurück – samt Wrestling-Maskerade und dem unverwechselbaren Kampfstil.

Die Faust des Fortschritts trifft auf den Griff der Erinnerung

Mit Fahkumram wird Tekken 8 nicht nur ein neuer Kämpfer hinzugefügt – es ist ein deutliches Statement in Sachen Gameplay-Vielfalt und Aggressivität. Wer sich auf seine brutalen Mix-ups und die beängstigende Präsenz einlässt, erhält einen Charakter, der das Meta ordentlich durchrütteln könnte. Gleichzeitig wartet im Herbst mit Armor King ein Klassiker auf seine Wiedergeburt – und wer weiß, ob das nicht nur der Anfang einer ganzen Welle von Altstars ist.