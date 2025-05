Tekken 8 – Fahkumram kehrt zurück! Drei Updates und PAC-MAN sorgen für Sommer-Action

Wenn die Fäuste fliegen, darf ein Name nicht fehlen: Fahkumram. Der donnernde Muay-Thai-Koloss meldet sich zurück und bringt die Tekken-Arena ab diesem Sommer erneut zum Beben. Bandai Namco hat offiziell bestätigt, dass der beliebte DLC-Charakter in Tekken 8 zurückkehrt – und das ist erst der Anfang einer ganzen Welle an Updates, die frischen Wind in die Prügelorgie bringen.

Drei Updates, ein Ziel: Mehr Style, mehr Action

Den Auftakt macht Version 2.01 am 13. Mai. Neben Balance-Anpassungen gibt es mit dem neuen Modus „Tekken Ghost Showdown“ ein spannendes Feature für Solo-Kämpfer – inklusive Ghost-Duelle direkt in der Tekken Fight Lounge. Für Fashion-Fans stehen das Cyber Phantom Pack und das Vigilante Tech Pack bereit – kostenpflichtige, aber stilvolle Ergänzungen im Tekken Shop.

Am 3. Juni folgt Update 2.02, das gleich mit einer „Karate Kid: Legends“-Kollaboration aufwartet. Wer also schon immer mal im Hoodie à la Daniel LaRusso auf Gegner eindreschen wollte – jetzt ist die Gelegenheit. Neue klassische Kostüme für Dragunov sowie tierisch schräge Outfits für Kuma und Panda (inklusive Farbvarianten) bringen Humor und Retro-Flair zugleich. Auch hier gibt’s wieder Balance-Tweaks – damit im stylischen Gewand nicht gleich das Gameplay ins Wanken gerät.

Update 2.03 – PAC-MAN betritt den Ring

Im Sommer geht’s rund mit Version 2.03, und zwar auf ganz besondere Art: PAC-MAN feiert seinen 45. Geburtstag – mitten in Tekken 8. Mit der neuen Kampfphase „Pac-Pixels“, diversen kosmetischen Items und einem ganzen PAC-MAN-Fight Pass wird der ikonische Gelbe zum Gaststar. Vom „PAC-MAN-Kopf“ über Plüsch-Geister bis hin zum Jubiläums-T-Shirt – alles dabei, was Retro-Herzen höherschlagen lässt. Klar, einige Items sind kostenpflichtig, aber allein der Nostalgie-Faktor dürfte den Preis für viele rechtfertigen.

Zwischen Neuankömmlingen, kultigen Crossover-Kostümen und regelmäßigen Balance-Patches bleibt Tekken 8 in Bewegung – und das ist auch nötig. Denn wer in der Kampfspielszene relevant bleiben will, muss mehr bieten als nur Haudrauf-Action. Bandai Namco scheint das verstanden zu haben und liefert pünktlich zum Sommer eine Content-Offensive, bei der für jeden was dabei ist – ob Nostalgiker, Modefreak oder Wettkampf-Veteran.