Tekken 8 Seasom 2: Pac-Man-Stage zum Jubiläum und zwei Rückkehrer

Tekken 8 geht in die zweite Season! Bandai Namco Games hat weitere Details enthüllt und bringt nicht nur zwei wiederkehrende Charaktere ins Spiel, sondern auch eine ganz besondere Arena: eine Pac-Man-Stage anlässlich des 45. Jubiläums des gelben Kult-Kreises.

Die Pac-Man-Stage: Nostalgie trifft auf Kampf

Die legendäre Pac-Man-Stage wird im Sommer 2025 erscheinen und verspricht eine farbenfrohe Hommage an die Arcade-Ikone. Wer Tekken schon länger verfolgt, erinnert sich vielleicht noch an Pac-Mans Auftritt als exklusiven Charakter in der PSP-Version von Street Fighter X Tekken. Diesmal bleibt er zwar im Hintergrund, aber seine Welt wird zur spektakulären Kampfkulisse.

Am 4. April 2025 startet Season 2 zunächst mit Anna Williams als erstem DLC-Charakter. Die elegante, aber tödliche Schwester von Nina ist für ihren gnadenlosen Kampfstil und ihr extravagantes Outfit bekannt. Weitere Kämpfer folgen: Im Sommer kommt ein weiterer bekannter Charakter zurück, gefolgt von einem dritten im Herbst. Wer es sein könnte? Die Community spekuliert wild, denn Bandai Namco hat die neuen Kämpfer in der Roadmap mit bestimmten Farben angedeutet.

Tekken 8 Season 2 Roadmap

Was bringt der Winter?

Nicht nur Nostalgiker kommen auf ihre Kosten: Zum Jahresende wird es nicht nur eine weitere Stage geben, sondern auch einen brandneuen Kämpfer, der erstmals in Tekken 8 auftaucht. Ob es sich um einen völlig neuen Charakter oder einen Gast aus einem anderen Franchise handelt, bleibt vorerst offen.

Seit der Veröffentlichung im Januar 2024 auf PS5, PC und Xbox Series X/S begeistert Tekken 8 mit seiner beeindruckenden Grafik und dem überarbeiteten Kampfsystem. Season 1 brachte bereits vier DLC-Kämpfer ins Spiel: Eddy, Lidia, Heihachi und Clive (ein Crossover-Charakter aus Final Fantasy XVI). Nun geht die Reise weiter.