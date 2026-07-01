Terminal War: Neue Details zum Last of Us Multiplayer-Erben

Terminal War setzt auf brutales 4v4-Gameplay und ein postapokalyptisches Amerika. Entwickler Albatross Interactive hat neue Screenshots veröffentlicht, die das düstere Lichtsystem und frische Gameplay-Details des Shooters zeigen, der stark an den eingestellten The Last of Us-Multiplayer erinnert.

Factions-Vibe im neuen Gewand

Das gezeigte Material weckt sofort Erinnerungen an den legendären Factions-Modus von Naughty Dog. Düster, dreckig, reduziert. Die Entwickler haben zwei Versionen derselben Map gegenübergestellt, um das dynamische Beleuchtungssystem zu demonstrieren.

Which lighting do you prefer for our new map? pic.twitter.com/QQMo8sAQf2 — TERMINAL WAR (@TerminalWarGame) June 30, 2026

Inhaltlich geht es nach dem Dritten Weltkrieg in eine zerfallene USA. Drei Fraktionen – das Militär der F.MF., die unabhängigen Staaten der L.S.U.C. und die Banshee-Rebellen – kämpfen um Ressourcen. Das Gameplay wird verdammt ungemütlich. Munition ist Mangelware, und wer blind rumballert, stirbt. Jede Waffe im Loadout hat spürbare Konsequenzen für die Bewegung und das Handling. Dazu kommen knallharte Nahkampf-Executions, bei denen das Timing perfekt sitzen muss. Taktisches Schleichen ist genauso möglich wie aggressive Raids. Das Schlachtfeld passt sich an.

Der Release-Plan

Albatross Interactive visiert zuerst den PC an. Der Shooter startet dort im Early Access, um das Balancing mit der Community zu schleifen. Konsolen-Versionen folgen später. Eine Mobile-Umsetzung ist zwar im Gespräch, steht aber ganz hinten an. Gut so. Der Fokus liegt auf der Core-Erfahrung.

„Terminal War“ liefert genau das, was Sony den Fans verwehrt hat: einen taktischen, kompromisslosen Third-Person-Multiplayer im Endzeit-Gewand. Das Ressourcenmanagement und die harten Nahkämpfe klingen auf dem Papier hervorragend. Wenn das Gunplay zündet, haben wir hier einen echten Geheimtipp für Taktik-Gamer.

Bevorzugt ihr den klassischen, farbreduzierten Apokalypse-Look mit Gelbstich oder wollt ihr in Shootern eine klare, cleane Sicht auf die Gegner?