Das Spiel erscheint am 5. September 2025 für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Spieler schlüpfen in die Rollen von Sarah Connor und dem T-800, um in nervenaufreibenden Missionen gegen den tödlichen T-1000 anzutreten und Skynets finstere Pläne zu vereiteln. In der Zukunft übernimmt John Connor die Führung des Widerstands und kämpft an vorderster Front gegen die Maschinen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Die Geschichte verbindet ikonische Szenen aus Terminator 2: Tag der Abrechnung mit neuen, bislang unerzählten Momenten und mehreren möglichen Enden, die das Schicksal der Menschheit in die Hände der Spieler legen.

Reef Entertainment bringt mit Terminator 2D: NO FATE die Kultfiguren Sarah Connor, John Connor und den T-800 in einem packenden 2D-Action-Side-Scroller zurück, das bereits im vergangenen Jahr geleakt wurde. Entwickelt vom renommierten Bitmap Bureau, verspricht dieses offiziell lizenzierte Spiel ein explosives Arcade-Erlebnis für Fans des Franchise.

