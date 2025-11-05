Terminator 2D: No Fate – Release erneut verschoben

Es ist nicht das, was man als „ruhiges Warten“ bezeichnen würde. Terminator 2D: No Fate von Bitmap Bureau verzögert sich erneut – diesmal auf den 12. Dezember 2025. Bereits dreimal innerhalb von sechs Monaten wurde der Release verschoben: von September auf Oktober, dann auf Ende November.

Reef Entertainment räumt offen ein, dass man die Fans mit den Verschiebungen auf die Probe gestellt hat. Gleichzeitig betont der Publisher, dass das Spiel jetzt in greifbarer Nähe sei.

Hinter den Kulissen

Die Verzögerung hängt diesmal nicht an der Software, sondern an der Hardware, oder genauer: an den physischen Editionen des Spiels. Laut Reef Entertainment seien alle Komponenten angekommen, nun fehle nur noch die finale Montage der Collector’s Editionen.

Für Spieler, die schon länger warten, klingt das nach einer kleinen bürokratischen Hürde. Dennoch zeigt es, dass der Publisher auf ein rundes Gesamtpaket besteht – inklusive physischer Versionen und Extras.

Was Terminator 2D: No Fate besonders macht

Trotz der Verschiebungen bleibt das Interesse hoch. Der 2D-Actiontitel setzt auf klassische Side-Scrolling-Mechaniken, kombiniert mit alternativen Story-Pfaden, die bekannte Filmereignisse auf den Kopf stellen. Entscheidungen der Spieler können etwa den Ausgang der Cyberdyne-Szenen verändern, was dem Retro-Erlebnis neue Tiefe verleiht.

Für Fans des Originals und Liebhaber von Pixel-Action entsteht so ein Titel, der Nostalgie mit frischem Gameplay verbindet. Gerade diese Mischung sorgt dafür, dass die wiederholte Wartezeit erträglich bleibt – zumindest für diejenigen, die die Geduld aufbringen.

Ob der 12. Dezember tatsächlich hält, bleibt abzuwarten. Aber zum ersten Mal klingt der Abschluss des Wartens plausibel. Alle physischen Exemplare sind da, die Software ist fertig, nun geht es nur noch um den letzten Schritt.

Für Spieler bedeutet dies noch einmal tief durchatmen, dann könnte Terminator 2D: No Fate endlich seinen Weg auf PS5, Xbox, Switch und PC finden.