Terminator Survivors: Entwickler-Update über die Tücken der Open World

Das Nacon Studio Milan liefert neue Details zur Vision hinter Terminator Survivors und erklärt, wie die Spielwelt auf Aktionen der Spieler reagieren soll. Nach der Verschiebung liegt der Fokus nun auf der Balance zwischen erzählerischer Tiefe und spielerischer Freiheit. Gleichzeitig untermauert das Update, dass die Entwicklung trotz der aktuellen Turbulenzen des Publishers nicht gefährdet ist.

Die Illusion einer lebendigen Einöde

Das Studio verfolgt bei der Entwicklung drei Kernpunkte: eine offene Welt, eine neue Geschichte im Terminator-Universum und ein präzises Design des T-800. Besonders die Open World bereitet den Entwicklern Kopfzerbrechen, da sie den Spagat zwischen einer geführten Story und völliger Handlungsfreiheit schaffen müssen.

Die Lösung soll eine Welt sein, die sich „um den Spieler herum bewegt„. Skynet Patrouillen durchkämmen das Ödland aktiv und reagieren auf die Präsenz der Überlebenden. Das klingt in der Theorie gut, in der Praxis muss das KI-Verhalten aber deutlich mehr liefern als starre Wegpunkte.

Mechanik vor Effektgewitter

Die spielerische Freiheit schlägt sich nämlich direkt im Arsenal nieder. Ob man mit Scharfschützengewehren auf Distanz bleibt oder mit Schrotflinten in den Nahkampf geht, soll dem Spieler überlassen bleiben. Sogar ein kompletter Stealth-Run ohne einen einzigen Schuss ist laut Nacon möglich. Das ist eine Ansage.

Wenn das Trefferfeedback und das Movement nicht stimmen, bringt die ganze Freiheit nichts. Seit der Streichung des Koop-Modus im letzten Dezember liegt die Last komplett auf dem Singleplayer-Erlebnis. Die Entwickler müssen untermauern, dass das Gunplay auch ohne menschliche Mitstreiter trägt.

Das Ödland im Visier: Nacon verspricht eine Welt, die aktiv auf eure Spielweise reagiert

Skynet schläft nicht

Spannend bleibt die Frage, wie sich unsere Entscheidungen auf die Zeitlinie auswirken. Das Studio verspricht, dass der Spieler nicht nur die Spielwelt, sondern das gesamte Terminator-Gefüge beeinflussen kann. Im nächsten Update soll es explizit um das World Building gehen. Dazu brauchen wir aber endlich konkretes Gameplay-Material zu den Fahrzeugen und der Navigation. Nur so kann geprüft werden, ob das „Gefühl der Jagd“ wirklich existiert. Bisher bleibt vieles vage.

Nacon hat durch die Streichung des Early Access und des Koop-Modus viel Credit bei der Community verspielt. Die Begründung, man wolle die bestmögliche Shooter-Erfahrung bieten, setzt die Messlatte hoch. Terminator Survivors darf aber kein generischer Survival-Titel mit bekannter Lizenz werden. Wenn die Atmosphäre des T-800 als unaufhaltsame Bedrohung nicht zündet, war die zusätzliche Entwicklungszeit umsonst. Wir brauchen Substanz.