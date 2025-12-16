Terminator: Survivors verschoben – Kein Early Access, kein Koop mehr

Publisher Nacon und Entwickler Nacon Studio Milan haben angekündigt, dass Terminator: Survivors nicht wie geplant 2025 erscheinen wird, was zum jetzigen Datum wenig überrascht. Stattdessen gibt es bisher keinen neuen Veröffentlichungstermin.

Gleichzeitig bestätigte das Studio, dass das Spiel nicht mehr als Early Access starten wird. Die Veröffentlichung soll für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam erfolgen.

Fokus auf Singleplayer-Erlebnis

In einem offenen Brief erklärte Marco Ponte, Creative Director bei Nacon Studio Milan, dass die Entscheidung, den Koop-Modus zu streichen, aus der Absicht heraus getroffen wurde, das beste mögliche Shooter- und Erkundungserlebnis zu liefern. Laut Ponte sei es nach internen Tests und Spieler-Feedback klar geworden, dass ein kooperatives Feature der Vision des Spiels eher geschadet hätte.

„Wir wollen ein authentisches Terminator-Erlebnis liefern, bei dem jede Begegnung mit den Maschinen echte Gefahr bedeutet. Der Blick auf die roten Augen eines T-800 soll Stress auslösen, nicht nur Spaß im Team bieten“, schreibt Ponte.

Das Spiel soll eine düstere Welt nach Judgment Day darstellen, in der der Spieler die ersten Schritte der menschlichen Widerstandsbewegung erlebt. Jede Begegnung mit Skynets Prototypen soll tödlich sein, Exploration und taktisches Vorgehen stehen im Vordergrund.

Kein Early Access – Qualität statt Eile

Ursprünglich war ein Early Access-Start vorgesehen, um Spieler früh ins Spiel zu holen und Feedback einfließen zu lassen. Dieses Konzept wurde nun verworfen. Das Studio will das erste Erlebnis in der Ödnis als vollständig ausgearbeiteten Titel liefern: „Wir wollen, dass die ersten Schritte der Spieler in der Welt von Terminator: Survivors vollständig und poliert sind. Deshalb verschieben wir den Release auf ein späteres, noch unbestimmtes Datum“, so Ponte.

Spieler, die aktiv Einfluss auf die Entwicklung nehmen wollen, können sich für geschlossene Playtests anmelden, die unter NDA stattfinden sollen. Feedback werde weiterhin als zentraler Bestandteil der Entwicklung betrachtet.

Die Entscheidung, Koop zu streichen und Early Access zu verwerfen, macht Sinn. Viele Franchise-Umsetzungen leiden unter zu vielen Features, die das Kernspiel verwässern. Wer ein kompromissloses Shooter-Erlebnis im Terminator-Universum sucht, bekommt hier offenbar genau das. Allerdings bleibt die große Frage: Wann können Fans endlich loslegen? Bis dahin müssen wir uns auf die Geduld verlassen, und hoffen, dass Nacon Studio Milan den Fokus auf Qualität hält.

Keine Panik für Puristen, etwas Frust für Fans von Koop – langfristig könnte die Entscheidung das Spiel deutlich besser machen.