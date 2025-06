Terraria trifft Palworld: Neues Crossover-Update bringt Dungeon-Action und Kultbosse

Am 25. Juni erscheint mit Tides of Terraria ein neues Update für das Open-World-Survival-Spiel Palworld, das eine offizielle Kollaboration mit dem beliebten Indie-Klassiker Terraria einführt. Entwickler Pocketpair hat das Update per Trailer angekündigt – inklusive erster Einblicke in Inhalte, die Fans beider Spiele direkt ansprechen dürften.

Crossover mit Retro-Charme: Terra-Klinge und Cthulhu lassen grüßen

Der veröffentlichte Animations-Trailer zeigt, wie sich die Palworld-Charaktere durch einen Terraria-artigen Dungeon kämpfen und dabei auf bekannte Items und Gegner treffen. Im Mittelpunkt steht die legendäre Terra-Klinge – eine ikonische Waffe aus Terraria, die hier erstmals im Palworld-Universum auftaucht. Darüber hinaus sind das „Auge von Cthulhu“ sowie eine Silhouette zu sehen, die sehr stark an den Terraria-Endgegner „Moon Lord“ erinnert. Offiziell bestätigt wurde letzterer bisher nicht.

Fakt ist: Das Update soll mehr als nur kosmetische Inhalte bieten. Pocketpair spricht von neuen Pals, neuen Inseln und einem deutlich erweiterten Gameplay-Umfang. Genauere Details dazu werden nach und nach über die Social-Media-Kanäle des Studios bekannt gegeben. Noch ist also unklar, wie tiefgreifend die Terraria-Inhalte wirklich ins Spiel eingebunden werden – ob als eigene Events, permanente Features oder nur als temporäre Zusatzoptionen.

Palworld wird günstiger

Parallel zur Ankündigung hat Pocketpair auch den Preis von Palworld gesenkt: Aktuell gibt es das Spiel mit 25 % Rabatt bei Steam und im PlayStation Store. Die Early-Access-Version ist auf PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und PC verfügbar, außerdem im Game Pass enthalten.

Die Kombination aus einer aktiven Fanbase, regelmäßigen Updates und jetzt auch markenübergreifenden Inhalten dürfte das Interesse an Palworld weiter befeuern – besonders, da Terraria mit über 60 Millionen verkauften Exemplaren zu den meistgespielten Indie-Titeln der letzten 15 Jahre gehört.

Was haltet ihr von dem Crossover? Findet ihr solche Kooperationen spannend oder eher unnötig? Schreibt es gern in die Kommentare!