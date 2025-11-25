TEST: A.I.L.A – Ambitionierter Horror zwischen Geniestreich und Baustelle

A.I.L.A klingt nach einem Traum für Horror-Nerds. Du spielst Samuel, den ersten Tester eines neuen VR-Systems, das deine tiefsten Ängste analysiert und in spielbare Albträume verwandelt. Sci-Fi-Setting, fotorealistische Figuren, mehrere Horror-Genres in einem Spiel.

Pulsatrix Studios stapelt hoch, und ja, der Ansatz ist stark. Die Idee, eine lernende KI zur Gegenspielerin zu machen, wirkt zeitgemäß und erinnert an die Art Zukunft, vor der Tech-Konzerne eigentlich warnen sollten. Doch sobald A.I.L.A seine Szenarien auspackt, merkt man schnell, dass hinter der großen Vision ein Team arbeitet, das seine Technik noch nicht im Griff hat. Warum sich das Spiel trotzdem lohnt, verrät unser Test.

Weltbau top, Gameplay oft Baustelle

Schon zu Beginn merkt man, dass A.I.L.A keine Scheu vor großen Ideen hat. Die Entwickler von Pulsatrix Studios, die zuvor Fobia – St. Dinfna Hotel veröffentlicht haben, setzen auf eine Mischung aus Survival-, Psycho- und Action-Horror. Die In-Game-VR-Mechanik soll die Immersion verstärken, während die Unreal Engine 5 samt Lumen-Beleuchtung und MetaHuman-Technologie fotorealistische Figuren und Umgebungen liefert. Die Idee basiert auf dem Ansatz, Horror nicht nur zu erzählen, sondern spürbar zu machen.

A.I.L.A zeigt seine Stärken am deutlichsten im Setting. São Paulo in der nahen Zukunft wirkt lebendig und greifbar. Das Apartment von Samuel ist voller Details, von Smart-Home-Geräten über digitale Anzeigen bis hin zu dynamischem Regen. Diese Ausgangsbasis vermittelt ein Gefühl von Präsenz und macht die Immersion greifbar. Die KI selbst, in Form einer Teenagerin, kommuniziert charmant, auch wenn ihre Stimme oft leicht asynchron wirkt. Diese kleinen Unstimmigkeiten sind irritierend, aber zugleich Teil des kuriosen Charmes, den das Spiel aufbaut.

Rätsel und Gefahren: Jede Entscheidung zählt in A.I.L.A.

Die einzelnen Horrorlevel sind inhaltlich abwechslungsreich. Von engen Gängen, die an P.T. erinnern, über mittelalterliche Kult-Rituale bis hin zu Alien-inspirierten Szenarien und Burgruinen – hier wird das Genre breit abgedeckt. Der VR-Ansatz erlaubt es, diese unterschiedlichen Horror-Genres in einem Spiel zu kombinieren, was für Abwechslung sorgt. Jeder Abschnitt bringt neue Herausforderungen, von Rätseln über Schleichpassagen bis hin zu Kämpfen gegen klassische Horror-Gegner.

Doch während das Konzept faszinierend ist, merkt man schnell die Grenzen der Umsetzung. Viele Gegner wirken wie einfache Kopien aus bekannten Horror-Titeln, die KI ist unberechenbar, und die Kampfmechanik enttäuscht. Treffer werden oft nicht registriert, Gegner bleiben an Objekten hängen oder verschwinden vollständig aus der Spielwelt. Wer auf actionlastigen Horror setzt, wird frustriert sein. Auch die Level selbst wirken häufig wie zusammengewürfelt – detailliertes Apartment auf der einen Seite, grob modellierte Horrorlevel auf der anderen.

Gameplay zwischen Spannung und Frust

A.I.L.A setzt stark auf Interaktion: Türen öffnen, Gegenstände untersuchen, Codes eingeben und Puzzles lösen sind zentrale Elemente, die man sich fast 1:1 in Resident Evil abgeschaut hat. Das fühlt sich zunächst greifbar an, doch nach einigen Stunden wird klar, dass das Spiel sehr repetitiv ist. Ständig rennt man durch Korridore, durchsucht Schränke und kombiniert Items, während die Mechanik dahinter oft rudimentär bleibt. Das kann schnell monoton wirken, insbesondere, weil die Hinweise und Ziele oft vage bleiben. Spieler verbringen viel Zeit damit, kleinere Details zu suchen, anstatt sich auf die eigentliche Horrorerfahrung zu konzentrieren.

Die Rätsel hingegen sind gut gestaltet. Sie fordern Aufmerksamkeit und logisches Denken. Besonders ein Level zu Beginn, in dem man einen Finger mit einer Heckenschere abtrennen muss, um einen Scanner zu bedienen, zeigt die makabere Kreativität der Entwickler. Solche Momente sind zwar verstörend, aber gerade als Horror-Fan interessant. Die Kombination aus Puzzle-Lösungen und begrenztem Kampf schafft Spannung, auch wenn die Kämpfe selbst wenig befriedigend sind.

Zwischen Neonlicht und Albtraum: Das Diner

Ein weiterer Aspekt ist das Karma-System. Entscheidungen innerhalb der Szenarien sollen das Spiel beeinflussen, etwa ob man riskante Handlungen unternimmt oder alternative Wege wählt. In der Praxis sind die Auswirkungen oft minimal und kaum spürbar. Spieler erhalten zwar das Gefühl, dass ihre Entscheidungen Gewicht haben, das Spiel liefert jedoch selten handfeste Konsequenzen.

Technik, Grafik und Sound

Grafisch zeigt A.I.L.A, dass hier viel Herzblut investiert wurde. Das Apartment ist detailreich, die Beleuchtung beeindruckend, Reflexionen und Regenpartikel wirken realistisch. Die Horrorlevel hingegen schwanken stark. Manche Bereiche wirken simpel, wiederholt verwendete Assets bremsen die Immersion. Auch die Animationen lassen zu wünschen übrig: Figuren bewegen sich oft klobig, Blicke wirken unnatürlich, die Aliens trashig, auch wenn es in diesem Fall mehr oder weniger passt.

Soundtechnisch punktet A.I.L.A deutlich. Jumpscares werden effektiv durch Geräusche verstärkt, Schritte, Glasbruch, schweres Atmen, Stimmen aus dem Telefon und ferne Schreie erzeugen konstante Anspannung. Die eigens komponierte digitale Musik im Apartment trägt zusätzlich zur Atmosphäre bei und unterstreicht die Cyberpunk-Ästhetik.

Alien-Level: Spannung trifft auf makabres Design

Atmosphäre trotz holpriger Mechanik

Trotz einiger technischer Schwächen schafft A.I.L.A eine dichte, fesselnde Atmosphäre. Das Apartment vermittelt eine spürbare Ruhe zwischen den Horror-Erfahrungen, während die abwechslungsreichen Szenarien von engen Gängen über Burgruinen bis hin zu Alien-Leveln den Spieler konstant in Atem halten. Besonders die Kombination aus Horror-Genres und Rätseln sorgt für Momente, die erschrecken und gleichzeitig zum Nachdenken zwingen.

Die In-Game-VR-Erfahrung lebt von kleinen Details: NPCs, die einen verstohlen beobachten, das plötzliche Auftauchen von Gegnern und das Gefühl, dass die KI auf das eigene Verhalten reagiert. Diese Spitzenmomente erzeugen Spannung, ohne dass das Spiel ausschließlich auf Jumpscares setzt.

Gleichzeitig zeigt sich, dass Pulsatrix Studios ambitionierte Ideen verfolgt: Die Integration einer lernenden KI in ein Horror-VR-Spiel ist einzigartig auf dem Markt. Die Umsetzung hinkt jedoch in Teilen hinterher – fehlerhafte Kollisionen, unzuverlässige Gegner und gelegentliche Abstürze bremsen den Spielfluss.

Für Hardcore-Horror-Fans, die kreative Szenarien und atmosphärische Details schätzen, ist A.I.L.A dennoch einen Blick wert. Wer ein durchgehend ausgereiftes Erlebnis sucht, wird dagegen schnell auf Frust stoßen.