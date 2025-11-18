TEST: Age of Empires IV – Anniversary Edition – Die Truppen ziehen wieder auf

Wenn man Age of Empires IV: Anniversary Edition auf PS5 startet, erwartet man zunächst ein nostalgisches Wiedersehen. Doch was auf den ersten Blick wie ein kosmetisches Update wirkt, entpuppt sich schnell als strategische Überarbeitung mit Substanz.

Relic Entertainment schafft es, Tradition und Moderne zu verbinden und beweist, dass Echtzeitstrategie auch 2025 noch relevant ist – für Veteranen ebenso wie für Neueinsteiger. Die Highlights erfahrt ihr in unserem Test.

Die Rückkehr historischer Vielfalt und taktischer Tiefe

Echtzeitstrategie lebt von zwei grundlegenden Mechaniken: Ressourcenmanagement und taktischer Kampf. Spieler sammeln Gold, Holz, Stein und Nahrung, bauen ihre Städte aus und erforschen Technologien, um bessere Einheiten und Gebäude freizuschalten. Gleichzeitig gilt es, Armeen zu formen, gegnerische Völker zu bezwingen und strategische Vorteile auszuspielen. Age of Empires IV: Anniversary Edition erweitert diese bewährte Formel sinnvoll.

Die Anniversary Edition bringt zwei neue Zivilisationen: die Osmanen und die Malier. Damit wird nicht nur das Repertoire vergrößert, sondern auch die taktische Vielfalt deutlich erhöht. Jede Fraktion zwingt den Spieler zu unterschiedlichen Herangehensweisen. Osmanen setzen auf Masse und aggressive Expansion, während die Malier eine flexible Ressourcenwirtschaft und gezielte Truppenplatzierung bevorzugen. Diese Differenzierung sorgt dafür, dass jede Partie einzigartig bleibt.

Neue Völker, neue Taktiken: Osmanen und Malier bringen frischen Wind in Age of Empires IV.

Das Balancing wirkt überarbeitet und präzise. Verbesserte Einheitenlimits, angepasste Wirtschaftssysteme und feinjustierte Kampfeffekte verhindern Dominanz einzelner Strategien und fördern ein dynamisches Spielgefühl. Partien entwickeln sich spannender, weniger vorhersehbar, genau jener Nervenkitzel, der Echtzeitstrategie ausmacht. Gleichzeitig bleibt der Schwierigkeitsgrad für Neulinge hoch, was vor allem im Multiplayer spürbar wird. Hier müssen Einsteiger erst lernen, Ressourcenmanagement und taktische Entscheidungen zu koordinieren, bevor sie erfolgreich gegen erfahrene Spieler bestehen können.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt. Die Kampagnen erzählen die Geschichte zwar spielerisch solide, emotional packt sie jedoch nicht. Die Inszenierung ist funktional, aber atmosphärisch weniger stark, was gerade bei historischen Settings spürbar ist. Dennoch bleibt der Kern des Spiels, die strategische Tiefe, unangetastet.

Moderne Features für eine neue Generation

Audiovisuell präsentiert sich die Anniversary Edition beeindruckend. Die akustische Umsetzung schafft Atmosphäre und das Stampfen von Katapulten, das Rufen von Truppen, das rhythmische Hämmern im Dorfzentrum vermittelt ein Gefühl historischer Präsenz. Anders als viele moderne Strategiespiele, die auf visuelle Effekte setzen, erzeugt Age of Empires IV Identität durch Sound und subtile Details.

Die Grafik wurde dabei behutsam optimiert. Kein übertriebener HD-Glanz, sondern gezielte Anpassungen von Beleuchtung, Texturen und Animationen. Das Ergebnis ist eine klarere Übersicht im Gefecht, ohne die epische Weite historischer Schlachten zu verlieren. Die freie Kameraführung ermöglicht zudem taktische Kontrolle und Übersicht, ohne dass das Spielgefühl darunter leidet.

Mods eröffnen Spielern zusätzlich Möglichkeiten, das Spiel anzupassen. Aktuell ist die Modding-Szene noch jung, doch die Infrastruktur legt den Grundstein für langfristige Community-Inhalte. Historische Szenarien, neue Kampagnen oder optische Anpassungen könnten die Spielwelt in Zukunft weiter bereichern.

Historische Schlachten im Detail: Überarbeitete Grafik und Animationen sorgen für klare Übersicht im Gefecht.

Mehrwert für Langzeitspieler

Besitzer der ursprünglichen Version von Age of Empires IV erhalten mit der Anniversary Edition kein völlig neues Spiel, aber ein deutlich erweitertes Erlebnis. Neue Karten, Biome und Herausforderungen machen Multiplayer-Partien abwechslungsreicher, die KI agiert schlauer und die Balance wurde konsequent verbessert. Entwickler Relic Entertainment reagiert dabei vorbildlich auf Feedback: Patches, Bugfixes und UI-Optimierungen zeigen, dass Age of Empires IV keine abgeschlossene Veröffentlichung, sondern eine lebendige Plattform ist.

Das überarbeitete Interface erleichtert den Einstieg, ohne den Anspruch zu reduzieren. Tutorials, dynamische Kampagnenstruktur und kontextbezogene Hinweise helfen neuen Spielern, während Veteranen von den strategischen Anpassungen profitieren. Die Anniversary Edition schafft so eine Brücke zwischen Nostalgie und Moderne, zwischen Anspruch und Zugänglichkeit.

Besonders interessant ist der strategische Mehrwert durch die neuen Völker. Sie bringen frische Spielstile ins Gefecht und fordern Spieler dazu, ihre bisherigen Taktiken zu hinterfragen. Die Osmanen fördern ein aggressives Expansionstempo, während die Malier auf langfristige, flexible Ökonomie setzen. Diese Unterschiede sorgen dafür, dass selbst erfahrene Spieler ständig gefordert werden.

Fazit