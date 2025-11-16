TEST: Anno 117 Pax Romana – Wie das Römische Reich die Serie endlich neu erfindet

Schon beim ersten Gameplay zu Anno 117: Pax Romana war klar, diesmal geht es nicht nur ums Bauen. Als römischer Provinzgouverneur stehst du zwischen Pflicht, persönlichem Ehrgeiz und den Erwartungen des Kaisers. Die PS5-Version macht diese Rolle greifbar: Steuerung, Übersicht und Performance fügen sich zu einem flüssigen Erlebnis, das auf der Konsole genauso überzeugt wie am PC. Wie sich das Strategiespiel schlägt, erfahrt ihr in unserem Test.

Was sofort auffällt, sind die Entscheidungsspielräume und die Konsequenzen. Jede Aktion – sei es der Bau eines Tempels oder das Rekrutieren von Legionären – hat Auswirkungen, die man sehen und fühlen kann. Ubisoft Mainz hat das klassische Aufbauspiel so erweitert, dass man nicht mehr nur ein Städteplaner ist, sondern ein echter Akteur im politischen Geflecht Roms.

Stadtbau neu gedacht

Ein Element, das sofort auffällt, ist das neue Straßensystem. Die Straßen lassen sich flexibel anlegen, Kurven, Platzanlagen und verschlungene Gassen sind jetzt möglich. Die jüngste Umsetzung macht das besonders eindrucksvoll: Licht, Schatten und Texturen lassen die Stadt lebendig wirken.

Ich habe eine Küstenstadt gebaut, bei der jeder Platz, jede Straße eine Geschichte erzählt. Der Tempel des Mars steht strategisch am Ufer, während Wohnviertel sanft in die Hügel ziehen. Dieser freie Ansatz beim Städtebau sorgt dafür, dass man sich aktiv mit der Planung auseinandersetzt, und nicht nur stur nach Raster arbeitet. Das ist ein Schritt, den die Serie dringend gebraucht hat.

Ein Blick über die römische Provinz

Politik und Loyalität, das Spiel der Macht

Neu ist auch die politische Ebene. Du bist nicht länger ein neutraler Baumeister. Loyalität und Rebellion prägen deinen Weg. Ich habe zwei Testspiele gestartet: einmal als treuer Gouverneur, einmal als Aufrührer. Die erste Partie verlief ruhig. Ich baute, erfüllte Kaisermissionen, setzte auf Handel und Infrastruktur. Sicher, komfortabel, aber es fehlte die Spannung.

Erst als ich den Aufstand wagte, spürte ich den Nervenkitzel, den ich lange in Anno vermisst hatte. Feindliche Truppen, ein dynamisches Flotten- und Landkampfsystem und die Notwendigkeit, Wirtschaft und Militär zu balancieren, erzeugten echte Dramatik.

Die PS5-Controller-Steuerung hilft dabei enorm, Einheiten lassen sich gezielt bewegen, Bauaktionen schnell umsetzen, Menüs sind übersichtlich. Entscheidungen, die anfangs simpel wirken, entfalten schnell komplexe Konsequenzen.

Kampfmechanik und Verteidigung – optional, aber relevant

Anno 117: Pax Romana bringt Land- und Seeschlachten zurück, optional, aber spürbar. Ich entschied mich zunächst für einen defensiven Ansatz: kleine Festungen und Handelsschiffe schützen meine Provinz. Später testete ich modulare Kriegsschiffe und organisierte Landtruppen.

Die Kämpfe sind komplex genug, um Strategie zu erfordern, ohne den Aufbau zu überlagern. Wer reines Stadtbau-Gameplay bevorzugt, kann dennoch entspannt bleiben. Wirtschaft und Diplomatie sind tragfähig, solange man Grundverteidigungen plant.

Die PS5 sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft, heißt: keine Ruckler, klare Übersicht über Truppenbewegungen, flüssige Animationen bei Schiffen und Belagerungen. Gerade das modulare System der Flotten macht strategische Planung greifbar: Welche Schiffe bauen? Welche Bewaffnung wählen? Jeder Fehler wirkt sofort spürbar, aber auch lehrreich.

Götter, Entdeckungen und Strategie

Neben Politik und Militär glänzt Anno 117: Pax Romana mit neuen Langzeitmechaniken. Jede Provinz kann einem Gott gewidmet werden: Mars für Kriegsbonus, Ceres für Landwirtschaft, Neptune für Handel. Ich habe in einem Spiel stark auf Ceres gesetzt, um die Wirtschaft zu pushen, im anderen auf Mars, um militärisch stärker zu sein. Die Wahl wirkt direkt auf Produktion, Zufriedenheit und Expansion.

Noch größer ist der Discovery Tree, der Entscheidungen strategisch fordert. Man muss sorgfältig abwägen: Setze ich Ressourcen auf Landwirtschaft, Militär oder Handel? Jede Wahl verändert das Spiel spürbar. Hier helfen klare Tooltips, schnelle Navigation durch Menüs und die Controller-Steuerung, die richtige Balance zu finden. Es fühlt sich weniger nach Zettelwirtschaft an, mehr wie ein wirkliches Gouverneursamt.

Loyalität oder Rebellion – jede Wahl prägt das Imperium spürbar.

Wirtschaftssystem – komplex, befriedigend, herausfordernd

Die Produktionsketten sind erneut das Herzstück. Vom Acker über Mühle und Bäckerei bis zum Handel. Wer einmal alles richtig optimiert hat, erlebt ein befriedigendes Gefühl, wie es sonst nur wenige Aufbauspiele vermitteln. Aber es ist anspruchsvoll und ich habe mehrmals meine Flotten priorisiert und Wirtschaft vernachlässigt, und schnell erlebt, wie Schulden und Unzufriedenheit eskalierten.

Die Balance zwischen Übersicht und Detailgrad ist gelungen, womit sich auch große Städte kontrollieren lassen, wobei Warnmeldungen und Farbcodes sofort problematische Stellen zeigen. Es ist herausfordernd, aber nie unfair.

Die PS5-Version nutzt zudem ihre Hardware optimal und überzeugt durch eine flüssige Darstellung mit 60 FPS, selbst in großen Städten. HDR-Licht sorgt für natürliche Tageszyklen, während die detaillierten Gebäude und Straßennetze zusammen mit dynamischen Schatten und Wettereffekten das römische Stadtbild lebendig wirken lassen.

Auch der Sound trägt stark zur Immersion bei: Orchesterklänge, Marktgeräusche und Werkstätten verschmelzen zu einer Stadt, die man buchstäblich spüren kann. Selbst kurze Pausen beim Bauen laden dazu ein, einfach zuzuhören und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Auf der Konsole hinterlässt Anno 117: Pax Romana damit einen rundum stimmigen Eindruck.

Fazit