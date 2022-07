TEST: Arcadegeddon – kunterbunter Koop-Shooter mit Roguelite-Elementen

Nach einem knappen Jahr Early-Access auf dem PC ist Arcadegeddon in der vergangenen Woche auch auf den Konsolen erschienen. Mit einer PS Plus-Mitgliedschaft könnt ihr den Titel direkt zum Start ohne Mehrkosten spielen. Wir haben uns den Third-Person-Shooter angeschaut und erzählen euch hier, was ihr erwarten könnt und für wen das Spiel geeignet ist.

Rettet die Arcade!

Arcadegeddon spielt in einem bunten Universum, in dem der düstere Mega-Konzern Fun Fun Co. alle Arcades der Stadt bis auf eine verdrängt hat. Um den letzten Gaming-Tempel zu retten, entwickelt Besitzer Gilly ein brandneues Spiel, dass alle beliebten Titel zu einem Super-Game verbindet. Das Spiel wird allerdings von der fiesen Firma gehackt und von einem Virus befallen. Zusammen mit anderen Spielern eurer Stadt müsst ihr euch zusammentun und direkt in die Spielwelt eintauchen, um das Virus zu bekämpfen.

Die Story von Arcadegeddon ist abgedreht, dient aber auch vor allem als Bindeglied zwischen den eigentlichen Levels. Sie ist außerdem eine hervorragende Erklärung, warum wir in so vielen Unterschiedlichen Biomen kämpfen und woher eigentlich die Roguelite-Elemente kommen.

Bunte Videospiel-Welten

Arcadegeddon setzt auf eine bunte und effektgeladene Ästhetik. Auf dem Bildschirm ist jederzeit viel los und das Charakterdesign ist originell. Euren eigenen Charakter könnt ihr darüber hinaus mit jeder Menge kosmetischer Inhalte personalisieren. Die verschiedenen, zufallsgenerierten Levels sind abwechslungsreich gestaltet, ohne dabei ganz große Highlights zu bieten. Der elektronische Soundtrack passt sehr gut zum Spielgeschehen und rundet den Eindruck beim Spielen ab.

Technisch gibt sich Arcadegeddon keine Blöße. Das Spiel läuft auf der PS5 butterweich und flüssig, die Effekte und Waffen zaubern ein farbenfrohes Spektakel auf euren Bildschirm. Hier zeigt sich die Erfahrung, die die Entwickler während der Early-Access-Phase sammeln konnten. Der Titel wirkt von vorne bis hinten gut und sauber umgesetzt.

Die größte Stärke

Der zentrale Part von Arcadegeddon ist eindeutig das rasante Third-Person-Gameplay. Die einzelnen Levels funktionieren dabei in relativ klassischer Roguelite-Manier. Ihr startet euren Run in einem zufallsgenerierten Level mit verschiedenen Gegnern, kurzen Plattform-Passagen und Bosskämpfen. In den Levels findet ihr Waffen und Upgrades, euer Loadout wird mit der Zeit immer schlägkräftiger, gleichzeitig steigt auch der Schwierigkeitsgrad und die Menge an Gegnern. Wenn ihr sterbt, verliert ihr einen Teil eures Fortschritts und die gesammelten Waffen. Dennoch könnt ihr auch bestimmte Vorteile permanent freischalten und aufgesammelte Waffen nach einer gewissen Zeit als Start-Ausrüstung wählen, sodass ihr jeden neuen Run etwas stärker beginnt als den letzten. So kommt ihr immer weiter und schaltet neue Herausforderungen und Levels frei.

Ihr könnt das Spiel sowohl alleine, als auch in der Gruppe mit Freunden oder Fremden spielen. Seid ihr alleine unterwegs, verpasst ihr trotzdem nichts und könnt genauso viel Spaß haben wie mit anderen. Die größte Stärke von Arcadegeddon ist dabei das Shooter-Gameplay. Die Waffenauswahl bietet zwar neben ein paar Ausnahmen vor allem Standardkost wie Sniper, Raketenwerfer oder MPs, diese fühlen sich aber allesamt gut und wuchtig an. Die Levels bieten meistens viele vertikale Möglichkeiten, sodass ihr die Umgebung und das flüssige Movement in euer Gameplay einbeziehen könnt. So entsteht schnell ein angenehmer Spielfluss, der richtig Laune macht und lange unterhält. Es gibt auch verschiedene PvP-Modi, die meiste Zeit werdet ihr aber in den PvE-Levels verbringen, hier findet ihr den meisten Spaß.

Fazit