TEST: Assassin’s Creed Shadows – Ein episches Samurai-Ninja-Epos

Die Assassinen kehren zurück – diesmal in die düstere und gefährliche Sengoku-Zeit. „Assassin’s Creed: Shadows“ verspricht, das Franchise auf ein neues Level zu heben. Wir sind in die Schatten eingetaucht, um herauszufinden, ob der neueste Ableger hält, was er verspricht. Ist dies der tiefgründige Assassin’s Creed-Titel, den Fans erwartet haben, oder ein Schritt zu weit ins Dunkel? Das verraten wir euch in unserem Vorab-Review.

Zwei Krieger, zwei Schicksale

„Assassin’s Creed Shadows“ stellt uns zwei Protagonisten vor: Yasuke und Naoe – ein ungleiches Duo, das sich inmitten von Verrat, Krieg und politischen Machenschaften behaupten muss. Damit kehrt das Franchise zu einem Konzept zurück, das bereits in „Assassin’s Creed Syndicate“ großen Anklang unter den Spielern fand.

Yasuke ist ein imposanter Krieger mit einer faszinierenden Vergangenheit. Ursprünglich ein afrikanischer Sklave, kämpft er als Samurai an der Seite von Oda Nobunaga – einem mächtigen Daimyō und brutalen Feldherren. Doch er trägt mehr als nur eine Rüstung – sein geheimer Auftrag könnte das Schicksal ganzer Nationen verändern. Gezeichnet von innerer Zerrissenheit und angetrieben von Gerechtigkeit, stellt er sich die alles entscheidende Frage: Wie viel Menschlichkeit kann er für seine Mission opfern?

Assassin’s Creed Shadows – Naoe

Naoe, die brillante Strategin, agiert aus dem Schatten heraus. Sie ist eine Meisterin der Taktik, doch ihre Vergangenheit zieht sie immer wieder in ein Netz aus Intrigen und Verrat. Trotz ihrer scharfen Intelligenz trägt sie tiefe emotionale Narben – und vertraut nur wenigen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Mord an ihrem Vater, den sie rächen will – eine Jagd, die sie und Yasuke schließlich zusammenführt. Doch als sie die Drahtzieher entlarven, offenbart sich eine größere politische Agenda, die beide in einen Gewissenskonflikt bringt.

„Assassin’s Creed: Shadows“ liefert eine packende Geschichte voller Intrigen, Ehre und moralischer Konflikte. Die faszinierenden Charaktere treiben eine Erzählung voran, die nicht nur mit beeindruckender Action, sondern auch mit emotionaler Tiefe überzeugt. Wer epische Samurai-Dramen mit historischem Hintergrund mag und darüber hinwegsehen kann, dass es sich um ein Unterhaltungsprodukt und nicht um ein Geschichtsbuch handelt, ist hier bestens aufgehoben.

Eine geteilte Geschichte, zwei Spielstile

Von Anfang an macht das Spiel die Unterschiede zwischen den beiden deutlich: Er, der Mann fürs Grobe, sie, die stille Klinge. Dieses duale Heldenprinzip prägt auch das Gameplay. Yasuke setzt auf rohe Kraft und direkte Konfrontation, während Naoe mit List und Tücke agiert. Zwei Charaktere, zwei völlig unterschiedliche Spielweisen – und doch ein gemeinsames Ziel.

Yasuke stürmt mit seinem massiven Katana durch Gegnerhorden, metzelt Ronins nieder und lässt nichts als Verwüstung zurück. In brutalen, schnellen Kämpfen schlägt er Gegner nieder und vermittelt dabei ein durchdringendes Gefühl der Überlegenheit. Seine Nahkampffähigkeiten sind nahezu unübertroffen, manchmal behäbig, und selbst sein Konter- und Stealth-Gameplay hat eine eigene Note: Mit schierer Kraft und Geschwindigkeit kann er Wachen überwältigen, bevor sie überhaupt reagieren können.

Im krassen Gegensatz dazu steht Naoe, die das Konzept der Assassinenkunst neu definiert. Statt brachialer Gewalt setzt sie auf Strategie, Stealth und täuschende Manöver, die auf klassischen Shinobi-Moves basieren. Ihre Spezialität: Sich nahezu unsichtbar durch feindliche Gebiete bewegen, Wachen überlisten und lautlose Angriffe ausführen, ohne Alarm auszulösen. Ihre Waffen – darunter ein Set scharfer Kurzwaffen, Katanas oder eine Kusarigama – erlauben gezielte, präzise Treffer. Doch ihre wahre Stärke liegt in der Manipulation der Umgebung: Fallen stellen, Gegner ablenken und ganze Patrouillen durch geschicktes Täuschen umgehen.

Assassin’s Creed Shadows – Yasuke

Das Gameplay mit Naoe erfordert Geduld und Bedacht. Ihre Fähigkeit, Informationen zu sammeln und Feinde psychologisch auszutricksen, macht sie zu einer lautlosen Bedrohung. Ihre Spezialmanöver reichen von Paralyse-Angriffen bis hin zu lautlosen Eliminierungen. Wer sich auf Stealth und vorausschauendes Planen einlässt, findet in Naoe eine der spannendsten Figuren des Spiels.

Ein besonderer Höhepunkt sind die Special Moves: Der Bildschirm taucht in monochrome Farbtöne, nur das Blut leuchtet intensiv, während ihr mit einem gewaltigen Gegenschlag mehrere Feinde gleichzeitig niederstreckt. Diese Angriffe lassen euch regelrecht durch die feindlichen Reihen pflügen und mit weiteren Attacken kombinieren – ein herrliches Gefühl der Überlegenheit, das leichte Mortal Kombat-Vibes versprüht.

Etwas überraschend ist, wie akribisch das Spiel verschiedene Kampftechniken und den Umgang mit Waffen vermittelt, obwohl am Ende oft die bloße Stärke eines Charakters über Sieg oder Niederlage entscheidet. Dennoch bietet Assassin’s Creed Shadows zahlreiche Möglichkeiten, sich intensiv mit den Waffen auseinanderzusetzen – ein essenzieller Aspekt der japanischen Kampfkunst. Diese taktische Tiefe entfaltet sich besonders auf höheren Schwierigkeitsgraden, wo die Wahl der Waffe tatsächlich den entscheidenden Unterschied machen kann. Sicherlich wäre es schön, wenn dies mehr forciert worden wäre, so liegt es an einem selbst, sich damit auseinanderzusetzen.

Die Special-Moves sind eines der spielerischen Highlights in Assassin’s Creed Shadows

Unterschiedliche Spielstile, gleiche Intensität

Die Unterschiede zwischen Yasuke und Naoe gehen weit über das Gameplay hinaus – sie beeinflussen die gesamte Spielerfahrung. Doch beide Stile sind meisterhaft umgesetzt, und das Kampfsystem ist in meinen Augen eines der besten der Reihe. Die Nahkämpfe sind intensiver und mächtiger denn je, und selbst Stealth-Mechaniken können zu gnadenlosen Exekutionen führen. Die Gewaltspitzen reichen bis hin zu Enthauptungen – ein echtes Fest für Fans von kompromissloser Action und ein befriedigendes Gefühl, das hier am Ende steht.

Der Wechsel zwischen Yasuke und Naoe sorgt wieder für einen erfrischenden Ansatz. In vielen Missionen kann man frei wählen, wer besser zur jeweiligen Situation passt. Allerdings gibt es auch Passagen, die zwingend einen bestimmten Charakter erfordern – manchmal sogar erst beim finalen Bosskampf. Das kann frustrierend sein, wenn man dann feststellt, dass man die falsche Wahl getroffen hat und eine Quest komplett neu beginnen muss. Das spiegelt sich auch im Schwierigkeitsgrad wider, denn obwohl ich eher storyorientiert gespielt habe, steigt der Schwierigkeitsgrad von Ziel zu Ziel rasant an und man muss sich sehr viel mit Nebenmissionen und Quests beschäftigen, um überhaupt eine Chance zu haben.

Ist das noch Assassin’s Creed?

Und dann stellt sich die große Frage: Ist das überhaupt noch ein Assassin’s Creed? Klar, ikonische Elemente wie die versteckte Klinge, der Todessprung und zahllose Referenzen sind dabei. Die Struktur erinnert eher an ein Open-World-RPG à la “Ghost of Tsushima” als an ein echtes Meuchelmörder-Abenteuer. Am auffälligsten ist, dass die ursprüngliche Assassinengeschichte mit den Templern fast nicht mehr vorkommt und auch keine Sequenzen in der Gegenwart zu finden sind, obwohl das zu diesem Zeitpunkt längst etabliert war. Andererseits könnte man dies auch als einen Aspekt ansehen, mit dem das Spiel für sich steht.

Eine lineare Hauptstory gibt es zwar ebenfalls – entlang dieser entfalten sich aber immer neue Handlungsstränge. Man eliminiert korrupte Daikan in Omi, hilft an anderer Stelle beim Aufbau eines Teehandels und investiert in die eigene Stärke, um gegen immer mächtigere Feinde antreten zu können. Es ist ein kompletter Gegenentwurf zum eher kompakten „Assassin’s Creed Mirage“. Wer sich darauf einlässt, bekommt eine riesige, detailverliebte Welt voller Geschichten – wer jedoch ein klassisches „Assassin’s Creed“ erwartet, könnte etwas verwundert sein.