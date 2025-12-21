TEST: Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Stärker, fokussierter, überzeugender

Avatar: Frontiers of Pandora war eines dieser Spiele, über die man nach dem Release erstaunlich schnell nicht mehr gesprochen hat. Technisch beeindruckend, spielerisch aber oft widersprüchlich, wie in unserem damaligen Review festgehalten.

Mit Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes versucht Ubisoft nun nicht nur, die Geschichte weiterzuerzählen, sondern auch alte Kritikpunkte gezielt auszuräumen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht: Ist das nur mehr Content, oder fühlt sich das Spiel endlich so an, wie es von Anfang an hätte sein sollen? Nach intensiver Spielzeit kann gesagt werden: From the Ashes ist kein Befreiungsschlag, aber ein deutlich besseres Spiel.

Ein neuer Protagonist verändert alles

Der vielleicht wichtigste Unterschied liegt in der Spielfigur. Statt eines unerfahrenen Na’vi-Neulings übernimmt man die Kontrolle über Solek, einen älteren, kampferprobten Krieger. Das ist mehr als ein erzählerischer Twist. Es verändert, wie glaubwürdig sich jede Begegnung anfühlt.

Wo das Hauptspiel oft fragte, warum ein Anfänger scheinbar mühelos ganze RDA-Stützpunkte leert, wirkt Soleks Präsenz logisch. Seine Ruhe, seine Erfahrung und der deutlich ernstere Ton der Dialoge sorgen dafür, dass die Handlung schneller greift. Die Erweiterung setzt wenige Wochen nach den Ereignissen des Films an und beginnt mit einem massiven Angriff, der ganze Regionen Pandoras verwüstet zurücklässt. Asche, Rauch und zerstörte Natur prägen das Bild – visuell und thematisch.

Der neue Third-Person-Modus sorgt für mehr Übersicht und macht Gefechte spürbar dynamischer

Dieser düstere Ansatz steht dem Spiel deutlich besser. Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes fühlt sich nicht wie eine Abenteuertour, sondern wie ein echter Konflikt mit Konsequenzen an, der gelöst werden muss.

Third-Person-Modus: Mehr Übersicht, mehr Kontrolle

Spielerisch ist der Third-Person-Modus die größte und wichtigste Neuerung. Während das Hauptspiel fast ausschließlich auf Ego-Perspektive setzte, erlaubt die Erweiterung nun eine alternative Sicht, die den gesamten Kampffluss verändert.

Gerade in hektischen Gefechten mit mehreren Gegnern ist die Übersicht ein klarer Vorteil. Angriffe lassen sich besser lesen, Positionierung wird wichtiger, und die Kämpfe gewinnen an Dynamik. Takedowns und Finisher sind jetzt deutlich wuchtiger und vermitteln ein Gefühl von körperlicher Präsenz, das zuvor oft fehlte.

Ganz ohne Schwächen bleibt das System aber auch weiterhin nicht. Animationen wirken stellenweise ungelenk, Kameraschwenks können abrupt ausfallen. Trotzdem habe ich nach kurzer Zeit komplett auf die Ego-Perspektive verzichtet. Third Person fühlt sich hier nicht wie ein Zusatz an, sondern wie die konsequentere Art zu spielen. Dies dürfte sich auch im Hauptspiel positiv auswirken.

Stealth bleibt das größte Problem

So positiv sich der offene Kampf entwickelt hat, so enttäuschend bleibt das Stealth-System. Gegner entdecken den Spieler oft zu früh oder scheinbar grundlos. Sichtlinien wirken unklar, Alarmketten sind schwer vorhersehbar. Selbst präzise, leise Eliminierungen führen häufig dazu, dass Gegner sofort reagieren.

Am Ende fühlt sich das Schleichen riskanter an als der offene Kampf. Und genau das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes funktioniert deutlich besser, wenn man akzeptiert, dass früher oder später ohnehin Chaos ausbricht. Dieses Ungleichgewicht wirkt sich auch auf das Missionsdesign aus.

Neue Feinde, zu viele Aufgaben

Mit dem Ash Clan führt die Erweiterung erstmals feindliche Na’vi ein. Diese Kämpfe sind eine der stärksten Ergänzungen. Die Gegner sind schnell, widerstandsfähig und zwingen den Spieler, Bewegung und Timing ernst zu nehmen. Das fühlt sich frischer an als die bekannten Gefechte gegen menschliche Soldaten.

Leider schöpft das Spiel dieses Potenzial nicht immer aus. Viele Missionen setzen weiterhin auf überladene Szenarien, wie große Basen, lange Checklisten und permanente Gegnerwellen, dazu Geschütze und Luftunterstützung. Das erinnert stellenweise an andere Ubisoft-Formeln, nur ohne deren spielerische Eleganz.

Nicht jede Mission leidet darunter, aber wenn es passiert, bremst es das Tempo spürbar. Weniger Aufgaben und klarere Ziele hätten dem Spielfluss sicherlich gutgetan.

Der Ikran bleibt eines der stärksten Elemente: frei, schnell und visuell beeindruckend

Fliegen bleibt magisch – bis die Raketen kommen

Das Fliegen mit dem Ikran ist und bleibt eines der Höhepunkte. Die Freiheit, sich von Klippen zu stürzen, das Reittier zu rufen und über Pandora zu gleiten, funktioniert emotional wie spielerisch weiterhin hervorragend. Diese Momente tragen viel zur Identität des Spiels bei und sind mit einer der wenigen Aspekte, wo Avatar: Frontiers of Pandora das Franchise absolut einzigartig macht.

Weniger gelungen sind die Luftkämpfe. Raketen mit extrem aggressiver Zielverfolgung sorgen dafür, dass Dogfights schnell anstrengend statt aufregend werden. Ausweichen hilft oft nur begrenzt, was den Spielfluss unnötig unterbricht.

Eine klare Verbesserung ist dafür die Charakterprogression. Statt komplizierter Crafting-Abhängigkeiten lässt sich Ausrüstung nun direkter verbessern. Aufstiege fühlen sich nachvollziehbar an, nicht wie das Ergebnis von Sammelarbeit. Der erweiterte Skilltree bietet sinnvolle Optionen, auch wenn nicht jede Fähigkeit spielerisch relevant ist.

Technisch zeigt sich die Erweiterung ebenfalls nicht ganz fehlerfrei, auch wenn vieles vernachlässigbar ist. Visuell bleibt das Spiel trotzdem aber auf einem sehr hohem Niveau.