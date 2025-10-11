TEST: Battlefield 6 Kampagne – Bombast, Ballerei und ein bisschen „Na gut, warum nicht?“

Na, wer hätte gedacht, dass Battlefield 6 tatsächlich wieder eine Kampagne spendiert bekommt? Offenbar selbst EA nicht so ganz, denn das, was man hier bekommt, wirkt ein bisschen wie: „Oh Mist, wir haben’s fast vergessen – schnell noch eine Story rein.“ Trotzdem: Diese fünf bis sechs Stunden sind überraschend unterhaltsam.

Ich bin ehrlich, ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Statt 15 Stunden Pathos, Dauerbefehlston und patriotischem Pappdialog serviert DICE diesmal ein angenehm schnörkelloses Action-Menü. Kein Overacting, kein Versuch, Call of Duty nachzuäffen, einfach nur solide Shooter-Unterhaltung. Kurz, laut, hübsch.

Kaum hat man den Helm auf, geht’s auch schon los: Explosionen und Chaos. Das Spiel schreit förmlich: „Guck mal, was wir können!“ Und ja, Battlefield kann wieder etwas, zumindest technisch. Die Frostbite-Engine zeigt, dass sie in Sachen Beleuchtung, Partikeleffekte und zerstörbare Umgebungen nach wie vor zur Elite gehört.

Grafikporno mit Story aus der Mikrowelle

Das Positive zuerst: Battlefield 6 sieht fantastisch aus. Explosionen reißen die Landschaft auf, Gebäude stürzen in sich zusammen, und wenn du nachts mit Nachtsichtgerät durch Ruinen schleichst, fühlt sich das fast filmisch an. Es gibt Momente, da will man die Waffe senken, um einfach nur zu staunen, bis einem eine Rakete um die Ohren fliegt.

Und dann ist da dieser Sound. Meine Güte. Wenn Jets über dich hinwegfegen, Panzer durch Häuser donnern und der Bass dich durch den Boden schiebt, weißt du: DICE hat beim Audio-Design wieder geliefert. Das sind diese Momente, in denen du dich ertappst, wie du das Pad fester drückst, nur um den Donner besser zu spüren.

Wenn alles explodiert, weißt du: Du bist in Battlefield.

Aber ja, die Story. Da muss man kein Prophet sein: Sie ist, nun ja, da. Es gibt einen Bösewicht, der etwas Böses will, und du musst ihn aufhalten. Punkt. Keine tiefere Botschaft, keine erinnerungswürdigen Figuren, kein Moment, der hängen bleibt. Das ist Fast Food fürs Gehirn, aber immerhin gut gewürzt.

Wobei, ganz ehrlich, niemand startet Battlefield und denkt: „Ich hoffe, die Charakterentwicklung überzeugt.“ Wir wollen Explosionen, und die kriegen wir.

Kürze ist keine Schwäche

Ich weiß, es gibt Leute, die meckern, wenn eine Kampagne „nur“ sechs Stunden dauert. Aber ich bin inzwischen Team kurz & knackig. Battlefield 6 zeigt, dass weniger manchmal mehr ist. Statt sich in endlosen Monologen zu verlieren, zieht es die Action gnadenlos durch – fast wie ein guter Actionfilm, der weiß, wann der Abspann kommen muss.

Und die Entwickler hatten tatsächlich ein paar nette Ideen. Statt linearer Level gibt’s vereinzelt offene Gebiete, in denen man AA-Geschütze oder gegnerische Lager auf unterschiedliche Weise ausschalten kann. Mal zu Fuß, mal im Panzer, mal per Drohne – du entscheidest, wie du Chaos stiftest.

Für Replay-Fans gibt’s sogar ein paar Anreize: Dog Tags zum Sammeln, Schwierigkeitsgrade mit Belohnungen, Skins für den Multiplayer. Das klingt banal, funktioniert aber. Ich habe mich dabei ertappt, nach dem Abspann nochmal reinzuschauen, um ein paar verpasste Sammelobjekte zu holen. Nur diese Nachtsicht-Mission – uff. Die zieht sich. Zehn Minuten zu lang, zu wenig passiert, zu viel Dunkelheit. Wenn ich schon kaum was sehe, will ich wenigstens Explosionen hören.

Gameplay mit Klasse(n)

Spielerisch liefert die Kampagne, was man von Battlefield erwartet: satte Ballerei, gutes Waffen-Feedback und Momente, in denen du kurz vergisst, dass du eigentlich nur einer von Millionen bist, die das Gleiche tun. Jede Mission bringt neue Gadgets, Fahrzeuge oder Klassen ins Spiel, was das Ganze abwechslungsreich hält.

Mal reparierst du Panzer, dann steuerst du Drohnen oder legst dich als Sniper auf die Lauer. Das ist clever, denn die Kampagne wird so zur spielbaren Einführung in das Klassensystem des Multiplayers. Nur eben mit mehr Explosionen und weniger Leuten, die dir „noob“ ins Ohr schreien.

Die KI ist … naja, sagen wir, bemüht. Deine Teamkameraden rennen manchmal in Kugelhagel wie Praktikanten am ersten Tag. Aber sie tun wenigstens so, als würden sie helfen, und das ist ja auch schon was.

Schöner Krieg: Die Frostbite-Engine feuert aus allen Rohren.

Technisch stark, inhaltlich dünn – aber hey, Spaß macht’s trotzdem

Ich hatte ein paar Bugs in meiner Testversion – NPCs, die kurz einfrieren, Gegner, die aus dem Nichts auftauchen. Aber nichts, was den Spaß ernsthaft ruiniert hätte. Denn unterm Strich funktioniert Battlefield 6 erstaunlich gut. Es ist poliert, flüssig, laut, bombastisch. Nur eben nicht besonders emotional oder erinnerungswürdig. Aber das muss es auch nicht sein. Am Ende zählt, dass ich beim Spielen Spaß hatte – echtes, unironisches „Ich will noch eine Mission“-Gefühl. Und das hatte ich.

Meine Eindrücke zum Multiplayer folgen später, hierfür möchte ich vorher noch ein paar Magazine leeren.

Fazit