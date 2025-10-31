Review

TEST: Battlefield 6 REDSEC – EA wagt sich zurück ins Chaos, und das mit Stil

Battlefield 6: REDSEC überrascht nach drei Tagen im Test mit starkem Gunplay, cleverem Map-Design und ehrlicher Spannung. Unser Ersteindruck zum neuen Battle Royale.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv.
Battlefield 6 Redsec

Manchmal überrascht dich ein Spiel nicht, weil es alles neu macht, sondern weil es sich endlich traut, das Offensichtliche richtig zu machen. Battlefield 6: REDSEC ist genau so ein Fall. Nach drei Tagen im neuen Battle Royale-Modus bin ich gleichzeitig euphorisch, leicht verbrannt und dezent genervt, also genau da, wo mich ein gutes Battlefield haben sollte.

Inhalt

Willkommen in der Zone, aber bitte mit Stil

REDSEC (kurz für „Redacted Sector“) klingt wie ein Geheimprojekt, das EA am liebsten unter Verschluss gehalten hätte, bis jemand im Marketing beschloss: „Hey, Battle Royale verkauft sich doch immer noch!“ – und siehe da: diesmal funktioniert’s.

Das Ding ist gratis, läuft eigenständig und fühlt sich erstaunlich vollständig an. Kein halbgarer Zusatzmodus, kein „Testlauf für spätere Monetarisierung“, sondern ein rundes, lauffähiges Spiel, das man ohne Hauptspiel zocken kann. Allein das ist 2025 schon ein kleines Wunder.

Und noch größer wird das Staunen, wenn man merkt: REDSEC fühlt sich tatsächlich nach Battlefield an. Explosionen, Zerstörung, chaotische Teamgefechte, Fahrzeuge, die mehr Lärm machen als Sinn, alles da. Nur eben diesmal auf einem gigantischen Battle Royale-Schlachtfeld, das nicht einfach „größer“, sondern endlich sinnvoll strukturiert ist. Kein unübersichtlicher Haufen von grauen Häuserblöcken, sondern abwechslungsreiche Biome, farbige Vegetation und zerstörbare Deckung, die das Match dynamisch halten. Das ist Battlefield’s Version of Controlled Chaos – und sie funktioniert erstaunlich gut.

Wenn’s ballert, dann richtig

Was mir sofort auffiel: Das Gunplay sitzt. Punkt. Kein schwammiges Feedback, keine Arcade-Schwemme, hier fühlt sich jeder Schuss an, als würde er zählen. Die Waffenmechanik übernimmt die Balance des Hauptspiels, und das ist in diesem Fall ein Segen.

Ich habe selten so viel Spaß gehabt, wenn mich jemand mit einem Sturmgewehr auf 200 Meter punktgenau aus dem Leben löscht, einfach, weil es fair wirkt. Die Ballistik, das Gewicht, der Sound, alles greift ineinander. Battlefield kann das einfach.

Auch das Audio-Design verdient Applaus. Man hört Gegner, bevor man sie sieht, und weiß instinktiv, aus welcher Richtung die Gefahr kommt. Das schafft ein intensives, fast filmisches Spielgefühl, so, wie man es von einem Battle Royale eigentlich erwartet, aber selten bekommt.

Fahrzeuge, Feuer und Flüche

Natürlich darf man in einem Battlefield nichts ohne Panzer und Helis machen. REDSEC liefert, aber clever dosiert. Fahrzeuge sind rar, stark, aber verwundbar. Ein Tank dominiert nicht das Spiel, sondern zwingt Teams zum Umdenken. „Risk and Reward“ in Reinform.

Das Zerstörungssystem bleibt einer der stärksten Aspekte: Wer sich verschanzt, lernt schnell, dass Wände in REDSEC nicht als Einladung, sondern als Vorschlag gelten. Granate rein, Struktur weg. Dieses dynamische Element sorgt dafür, dass Matches sich ständig verändern.

Was nicht so toll ist: Manchmal kämpft man weniger gegen Gegner, sondern gegen das Loot-System. Optische Aufsätze, die aussehen, als hätte jemand bei IKEA den falschen Karton gegriffen, machen das Zielen unnötig schwer. Das ist kein Weltuntergang, aber nach einigen Stunden merkt man, wie oft man eine Waffe liegen lässt, nur weil das Visier aussieht, als sei es auf Wish bestellt.

Die Zone frisst dich, wortwörtlich

Der eigentliche Star des Spiels ist aber, die Zone. Kein dämlicher Nebel, kein Gas, das man minutenlang aussitzen kann, hier kommt eine feurige Wand, die dich sofort löscht, wenn du zu gierig bist. Und das ist gut so. Endlich mal ein Battle Royale, das „Survival“ ernst nimmt. Keine endlosen „Gulag“-Rückkehrmechaniken oder Respawn-Orgie, wenn du draußen bleibst, bist du raus. Punkt. Diese Härte tut gut und sorgt für echte Spannung.

Nach drei Tagen merke ich: REDSEC hat dieses gefährliche Potenzial, richtig groß zu werden. Der Modus kombiniert die Wucht von Battlefield mit dem Suchtfaktor eines Battle Royale, ohne in plumpen Kopien anderer Titel zu verfallen.

Aber – und das ist das große Battlefield-„Aber“ – wie lange bleibt’s gut? Denn jetzt, wo noch alle experimentieren, fühlt sich alles frisch an. Doch irgendwann kommen wieder die Loadout-Metas, YouTube-Guides und Power-Gamer, die jedes Areal auf den Meter auswendig kennen.

Ich hoffe, DICE lässt sich diesmal was einfallen, um diesen natürlichen Verfall zu verhindern. Vielleicht wechselnde Sektoren, dynamische Events oder saisonale Zerstörung, irgendwas, das REDSEC lebendig hält. Der Grundstein ist jedenfalls gelegt. Battlefield 6: REDSEC ist das erste Mal seit Jahren, dass sich EA wieder ehrlich traut, Spaß über Monetarisierung zu stellen. Noch.

Fazit

Battlefield 6 Redsec
TEST: Battlefield 6 REDSEC – EA wagt sich zurück ins Chaos, und das mit Stil
Battlefield 6: REDSEC ist kein revolutionäres Battle Royale, aber das will es auch gar nicht sein. Es ist Battlefield, das endlich begriffen hat, warum Spieler Chaos lieben: weil es Spaß macht, nicht, weil es lukrativ ist. Nach drei Tagen bin ich positiv überrascht, leicht misstrauisch und trotzdem begeistert. Wenn DICE die Balance hält, Server stabil bleiben und EA das Mikrotransaktionsmonster nicht wieder aus dem Käfig lässt, könnte REDSEC tatsächlich das Comeback sein, das die Serie gebraucht hat. Bis dahin bleibe ich optimistisch, und im Feuersturm.
Plus
Intensive Feuergefechte mit starkem Gunplay und druckvollem Sounddesign
Glaubwürdige Zerstörung und dynamische Mapgestaltung
Frischer Mix aus Battlefield-Feeling und Battle-Royale-Spannung
Minus
Unausgewogene Loot-Verteilung sorgt für Frustmomente
Fahrzeuge können Matches schnell kippen
Noch zu wenige kreative Ideen für langfristige Motivation
8.2
