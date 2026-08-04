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TEST: Beast of Reincarnation – Die Pokémon-Macher wagen das Souls-Lite-Experiment

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Beast of Reincarnation im Test: Game Freak wagt das düstere Action-RPG. Wie gut sind Kampfsystem, Story und Wolfs-Mechanik?

Beast Of Reincarnation Review Art
Beast Of Reincarnation
7.6
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Bei Amazon verfügbar*

Game Freak wagt den Befreiungsschlag aus dem gelben Plüsch-Käfig. „Beast of Reincarnation“ wirft die Niedlichkeitsgarantie über Bord und schickt euch als infizierte Emma samt Mutanten-Köter Koo durch ein zerstörtes Japan. Eine Erfahrung zwischen Faszination und oftmals Frust.

Contents

Die Jahre der Stagnation prägen das neue Grundgerüst

Game Freak leidet seit einer Dekade unter dem eigenen Erfolg. Wer jahrelang technisch veraltete Monster-Sammelspiele auf dem Fließband produziert, legt diese Altlasten nicht mit einem einzelnen Projekt ab. Die Optik des postapokalyptischen Japans im Jahr 4026 besitzt Charme, wirkt im direkten Vergleich mit Konkurrenztiteln der aktuellen Konsolengeneration jedoch stellenweise nicht ganz zeitgemäß. Die Engine scheitert an komplexen Vegetations-Effekten. Wenn plötzliche Blight-Wälder aus dem Boden schießen, sieht das nach solidem Last-Gen-Standard aus, bringt aber keine Grafikkarten zum Glühen.

Das Studio verzichtet glücklicherweise auf den Zwang einer leeren Open World. Stattdessen bewegt ihr euch oft nur durch schlauchige Hub-Areale, während eure mobile Basis – der „Cleanse Walker“ – als Hub fungiert. Diese Entscheidung rettet die Bildrate. Wer Open-World-Erkundung sucht, greift ins Leere. Wer auf lineare, fokussierte Areal-Gefechte steht, bekommt genau das. Die Entwickler sparen sich den künstlichen Bläh-Content moderner Open-World-Gurken und konzentrieren sich auf das Wesentliche: Kämpfe und Bewegung.

Das Parry-System rettet die fehlende Wucht

Marketingabteilungen nennen das Kampfsystem gerne neuartig oder bewusst herausfordernd, ich nenne es eine funktionierende Mischung aus „Black Myth: Wukong“ & Co. und klassischen JRPG-Befehlen. Emma führt ein schnelles Schwert, weicht aus und nutzt die Trigger für Angriffe und Fernkampfwaffen. Der Kern der Spielmechanik basiert jedoch auf dem Blocken. Drückt ihr die Taste im Moment des gegnerischen Treffers, fangt ihr den Schaden komplett ab, füllt das gegnerische Stagger-Meter und generiert gleichzeitig sogenannte Fluoreszenz-Punkte.

Der wohl wichtigste Unterschied zur Souls-Konkurrenz: Das Zeitfenster für erfolgreiche Paraden fällt extrem großzügig aus. Frame-perfekte Eingaben verlangt das Spiel selten. Wer den Rhythmus der feindlichen Angriffs-Animationen liest, pariert sich mühelos durch die Standard-Gegner.

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Haucht Emma den Angreifern den Rest ein, fehlt dem Schlag-Feedback gelegentlich die nötige Wucht. Die Hitboxen sitzen präzise, aber die audiovisuellen Rückmeldungen fühlen sich teils ohne Wucht an. Das Kampfsystem gewinnt seine Stärke erst, sobald das Timing sitzt und die Haltung der Gegner bricht. Wer hier ein unbarmherziges „Elden Ring“ erwartet, schlägt fehl. Das Spiel richtet sich an Action-Spieler, die schnelle Erfolge suchen, ohne drei Stunden an einem Zwischenboss zu zerschellen.

Beast Of Reincarnation Screen 2

Der Hund dient als taktische Brechstange

Partner-KI-Figuren nerven meistens. Sie stehen in Laufwegen, lösen Fallen aus oder verhalten sich wie ein Klotz am Bein. Game Freak schlägt mit Wolf Koo eine andere Richtung ein. Koo agiert nicht als autonomer Chaot, sondern dient euch als ausgelagerte Taktik-Konsole. Erfolgreiche Paraden mit Emma füllen das Fluoreszenz-Konto auf. Über das Dreieck-Menü wählt ihr anschließend sogenannte „Bloom Arts“ für euren Begleiter aus.

In diesem Moment friert das Spielgeschehen in Zeitlupe ein. Das nimmt dem Gefecht für zwei Sekunden das Tempo, schenkt euch aber echten Handlungsspielraum. Ihr befiehlt Koo etwa den Einsatz von Higbana-Wurzeln, die bis zu drei Feinde gleichzeitig am Boden festnageln. Während die Monster immobilisiert sind, setzt Emma mit schweren Blade-Arts nach und vollstreckt den Finisher. Dieses Wechselspiel aus hektischem Parieren im Nahkampf und ruhiger Befehlseingabe im Menü greift überraschend gut ineinander.

Die Entwickler zwingen euch allerdings immer wieder kleine, überflüssige Quick-Time-Events auf, wenn Koo seine Spezialfähigkeiten ausführt. Diese Mechanik nervt bereits nach wenigen Stunden und unterbricht den Spielfluss ohne jeden spielerischen Mehrwert.

Beast Of Reincarnation Screen 3

Haare als Greifhaken erzeugen vertikale Freiheit

Das Bewegungsprofil der Protagonistin hebt sich durch ihre Mutation ab. Über den Trigger schießt Emma Tendril-Stränge aus ihren Haaren, um sich an Ankerpunkte zu ziehen, temporäre Plattformen zu erzeugen oder sich per Haarseil in die Luft zu katapultieren. Diese Vertikalität rettet die sonst recht ebenen Umgebungen. Ihr nutzt die Höhe für Luft-Assassinationen aus dem Hinterhalt oder flieht aus brenzligen Nahkampfsituationen, um eure Ausdauer zu regenerieren. Oder ihr schwingt euch schlicht schneller durch die Level, was eine tolle Dynamik erzeugt.

Die Steuerung reagiert auf der PS5 knackig, bringt jedoch ein gewaltiges Problem mit sich: die Kamera. Sobald ihr gegen die riesigen Nushi-Bosse antretet und euch mit den Haartensoren an ihnen hochzieht oder in die Luft katapultiert, verliert das System regelmäßig die Orientierung. Die Kamera klebt dann in den Texturen der Bossmonster fest oder zentriert sich hinter Objekten im Vordergrund. Wenn ein Angriff euch trifft, nur weil das Spiel die Orientierung verliert, sinkt die Spielspaßkurve rapide nach unten. Hier muss Game Freak nach dem Release zwingend mit Patches nachbessern.

Die RPG-Systeme bleiben oberflächlich

Abseits der Gefechte bietet „Beast of Reincarnation“ eine Mischung aus Stat-Management und Basis-Ausbau. Die Fertigkeitsbäume für Emma und Koo erweitern euer Repertoire um neue Angriffe wie den „Sakura Javelin“ oder den „Helm Splitter“. Wirkliche Build-Vielfalt entsteht dadurch allerdings nicht. Ihr verteilt Skillpunkte, erhöht Angriffswerte, Lebensbalken oder Fluoreszenz-Kapazitäten. Es handelt sich um ein vereinfachtes Stat-System, das kaum Raum für vollkommen unterschiedliche Spielstile lässt.

Auch die Koch-Mechanik auf dem Cleanse Walker wirkt wie ein Zugeständnis an moderne Sehgewohnheiten. Ihr sammelt Zutaten in den Arealen, züchtet Pflanzen, haltet ein Hühnchen für Eier und lasst Emmas Stiefschwester Kagura Gerichte zubereiten. Diese Mahlzeiten verleihen temporäre Buffs auf Angriff, Verteidigung oder maximale Gesundheit. Wer die Nahrung vernachlässigt, stellt die automatische Regeneration der Spielfiguren ein. Das System erfüllt seinen Zweck als Ressource, wirkt im Kern aber wie eine mechanische Pflichtaufgabe, um die Spieldauer künstlich zu strecken.

Beast Of Reincarnation Screen 1

Story mit Potenzial, aber blassen Figuren

Das Setting um die verseuchte Welt, das 100-jährige Auftauchen des Titelmonsters und die Roboter-Golems, welche die menschlichen Seelen konservieren wollen, bringen unverbrauchte Ideen mit. Die visuelle Gestaltung der Nushi-Bosse erinnert stellenweise an „Shadow of the Colossus“. Das Spiel schlägt düstere Töne an und verweigert sich dem typischen Buntstift-Kitsch.

Allerdings verpassen die Schreiber den Figuren echtes Leben. Emma startet als stoische, fast emotionslose Hülle. Das passt zur Handlung ihrer Mutation, erschwert aber in den ersten Stunden jegliche Empathie. Die Dialoge der Begleiter wirken oft flach und bedienen bekannte JRPG-Klischees. Wer ein erzählerisches Meisterwerk vom Schlage eines „NieR: Automata“ erwartet, bekommt hier lediglich eine solide Sci-Fi-Mär mit interessanten Grundideen, aber schwacher Figurenentwicklung präsentiert.

Gta Pre Order Release
Beast Of Reincarnation
Review Overview
7.6
Criteria 7.6
Good Stuff Extrem flüssiges Zusammenspiel aus Parry-Mechanik und Wolfs-Befehlen Starke vertikale Dynamik dank der Haartensor-Mechanik Unverbrauchtes, düsteres Setting ohne Open-World-Balast
Bad Stuff Bessere Kameraführung bei großen Bossen fehlt komplett Schlichte Areal-Strukturen und flache Nebenfiguren Aufgesetzte Quick-Time-Events stören den Kampffluss
Summary
"Beast of Reincarnation" beweist, dass Game Freak mehr kann als die ewige Monster-Formel. Das Zusammenspiel aus parry-fokussierter Action, vertikaler Bewegungsfreiheit und den taktischen Wolfs-Befehlen unterhält über die gesamte Spieldauer. Es ist kein bockschweres Souls-Game, sondern ein zugängliches, schnelles Action-RPG mit eigener Identität. Die Veraltete Areal-Struktur, die nervigen Quick-Time-Events und die bockige Kamera bei großen Bossen verhindern den Sprung in die Oberliga. Wer eine technische Offenbarung oder ein komplexes Hardcore-Rollenspiel sucht, lässt den Titel im Regal. Wer dagegen Lust auf ein unverbrauchtes Setting, flotte Gefechte und ein hervorragend verzahntes Duo-Kampfsystem hat, greift ab dem 4. August bedenkenlos zu. Game Freak zeigt Mut – und dieser Mut verdient eine Chance."
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