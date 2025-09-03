TEST – Cronos: The New Dawn – Bloobers bester Wurf im Horrorgenre?

Bloober Team ist seit Jahren ein Name, der polarisiert. Manche sehen in dem polnischen Entwicklerstudio Visionäre des Horror-Genres, andere erkennen in Spielen wie Layers of Fear, Observer oder The Medium vor allem viel Atmosphäre und wenig Substanz. Mit dem Silent Hill 2 Remake hat das Studio zuletzt bewiesen, dass es – wenn es einen klaren Rahmen gibt – auch handwerklich auf höchstem Niveau abliefern kann. Doch mit Cronos: The New Dawn steht Bloober nun ohne Vorlage da. Die Frage ist, ob sie endlich die eigene Formel gefunden haben, oder wiederholt sich die alte Geschichte von Ideenreichtum ohne Feinschliff? Das verrät euch unser Review zum Spiel.

Ein frisches Setting mit Gewicht

Die Prämisse ist auf den ersten Blick spannend und ungewöhnlich. Ein apokalyptisches Zukunftsszenario trifft auf Zeitreisen ins Polen der 1980er-Jahre. Als „Traveler“ im Auftrag einer mysteriösen Organisation namens „The Collective“ springt man durch die Epochen, um Schlüsselfiguren aus der Vergangenheit zu retten. Das klingt nicht nur nach einer cleveren Spielmechanik, sondern auch nach einer willkommenden Abwechslung im überfüllten Horror-Genre.

Besonders gelungen ist das visuelle Design. Der Raumanzug des Protagonisten hat das Zeug zum neuen Horror-Icon – funktional, bedrohlich und doch mit einer eleganten Silhouette, die sofort ins Auge fällt. Das erinnert nicht zufällig an die ikonische Strahlkraft von Isaac Clarke aus Dead Space oder den wuchtigen Big Daddy aus BioShock. Man spürt, dass Bloober hier bewusst ein Wiedererkennungsmerkmal schaffen wollte.

Auch die Gegner tragen dazu bei: groteske Mutationen, die wirken, als hätte die Welt selbst begonnen, ihre Bewohner zu verschlingen. Jede Kreatur ist ein kleines Stück Albtraumarchitektur, von grotesken Auswüchsen bis hin zu maschinellen Implantaten. Diese Mischung aus Körperhorror und Sci-Fi-Dystopie hinterlässt bleibende Bilder. Hier zeigt Bloober, dass sie verstanden haben, wie man nicht nur Schockeffekte inszeniert, sondern auch visuelle Ikonen kreiert, die sich in das Gedächtnis der Spieler einbrennen.

Der Traveler im ikonischen Zeitanzug – Bloobers neues Aushängeschild.

Horror mit bekannten Versatzstücken

Spielerisch orientiert sich Cronos: The New Dawn an einer Mischung aus Metro 2033, Dead Space und Bioshock. Einerseits linear, andererseits durchsetzt mit Audiologs und Notizen, die Hintergrundinformationen liefern. Atmosphärisch funktioniert das. Bloober gelingt es, die klaustrophobische Enge der Zukunft mit den zeithistorischen Kulissen Polens zu verweben. Doch die Hommage hat auch ihren Preis. Zu oft wirkt das Spiel wie ein „Best of Horror der 2000er“ statt wie eine konsequent eigene Vision.

Die Zeitsprünge gehören ohne Frage zu den eindrucksvollsten Elementen von Cronos: The New Dawn. Wenn man durch einen scheinbar gewöhnlichen Flur läuft und plötzlich in einer völlig anderen Epoche steht – sei es ein heruntergekommenes Herrenhaus in der Gegenwart oder derselbe Ort in einer längst vergangenen Zeit – entfaltet das Spiel seine größte Stärke. Diese abrupten Wechsel sind nicht nur optisch imposant, sondern erzeugen ein Gefühl der Desorientierung, das perfekt zum Horrorgenre passt. Genau hier gelingt Bloober ein Moment, der tatsächlich Gänsehaut auslöst, weil man nie sicher sein kann, was hinter der nächsten Tür wartet – Vergangenheit, Gegenwart oder ein Zwischenraum voller Andeutungen.

Bedauerlich ist nur, dass das Spiel dieses Konzept zu selten ausreizt. Statt die Zeitsprünge als durchgehendes Kernfeature einzusetzen, dienen sie oft nur als punktuelle Überraschung. Dazwischen herrscht viel Routine: Schalterrätsel, bekannte Schlüssel-Suche und das altbekannte „Finde den richtigen Weg durch ein labyrinthartiges Areal“. Diese Passagen sind keineswegs schlecht umgesetzt, wirken aber vertraut und bremsen die Spannung nach den starken Höhepunkten immer wieder aus. Gerade weil die Zeitsprünge so eindrucksvoll sind, fällt das Fehlen einer konsequenten Weiterentwicklung dieses Features besonders ins Gewicht.

Ambitionierte Kämpfe, aber unvollständig

Bloober Team wollte mit dem Kampfsystem mutiger sein, und das merkt man. Statt simpler Schießereien gibt es Mechaniken wie das Zerstückeln von Gegnern oder das Verbrennen von Leichen, um monströse Fusionen zu verhindern. Auf dem Papier klingt das brillant. Jede Leiche wird zur potenziellen Gefahr, jeder Schuss will bedacht sein.

In der Praxis ist das allerdings nur halb so spannend. Die Gegner erscheinen oft in klar abgegrenzten Arenen, deren Aufbau die kommenden Kämpfe schon verrät. Stealth, das naheliegende Element, um die Spannung zu erhöhen, wurde praktisch ignoriert. Stattdessen läuft es fast immer auf offene Gefechte hinaus, die spätestens nach drei Stunden ihre Überraschungsmomente verloren haben.

Das Waffen-Feedback ist immerhin solide, teilweise sogar großartig. Das Zielen, die unterschiedlichen Feuermodi und das „Dead-Space-Gefühl“ im Trefferfeedback machen Spaß. Doch ohne clevere Levelarchitektur oder flexible Ansätze in den Kämpfen bleibt der Eindruck zurück, dass die Ideen nicht konsequent zu Ende gedacht wurden.

Zwischen Zukunft und 80er-Jahren: Zeitsprünge als Kernmechanik.

Erzählung zwischen Anspruch und Altlasten

Auch möchte der Entwickler mehr sein als nur „Stimmungsmacher“. Cronos: The New Dawn zeigt, dass sie tatsächlich Fortschritte gemacht haben. Die Geschichte ist in drei Erzählstränge gegliedert: Die psychische Belastung der Hauptfigur, die Missionen in der Vergangenheit und das Mysterium um das Collective. Diese Themen greifen am Ende ineinander, und das Finale bietet mehrere Enden, die moralische Fragen aufwerfen, statt einfache Antworten zu liefern.

Doch auch hier zeigt sich eine altbekannte Schwäche des Studios. Manche Figuren wirken eher wie Stichwortgeber, ohne echte Tiefe oder Entwicklung, und die Dialoge stolpern stellenweise über unbeholfene Formulierungen. Hinzu kommt, dass die philosophischen Ansätze – etwa zu Identität, Zeit und menschlicher Vergänglichkeit – zwar angerissen werden, ihre eigentliche Schlagkraft aber verlieren, weil die Ausarbeitung zu oberflächlich bleibt. Man spürt die Ambition, etwas in der Liga von The Last of Us oder zumindest narrativen Schwergewichten mitzuspielen, doch am Ende reichen die Werkzeuge nur für ein solides B-Movie mit guten Ideen, die nicht bis zum Schluss durchdacht werden.

Trotzdem muss man anerkennen, dass Cronos: The New Dawn für Bloober erzählerisch einen Schritt nach vorn bedeutet. Ein Studio, das sich in der Vergangenheit gerne an zu großen Themen verhoben hat (The Medium lässt grüßen), zeigt hier mehr Fokus und Disziplin. Vor allem die Hauptfigur überzeugt: glaubwürdig inszeniert, stark gesprochen und damit das emotionale Zentrum der Geschichte.

Düstere Kreaturen treffen auf ambitioniertes, aber unausgereiftes Gameplay.

Horror zwischen Meisterstück und Vorhersehbarkeit

Das größte Problem von Cronos: The New Dawn ist aber die Balance. Einerseits liefert es atmosphärische Szenen, die an die Glanzmomente von Dead Space oder Resident Evil erinnern. Andererseits werden Kämpfe und Jumpscares zu vorhersehbar. Horror lebt von Unsicherheit, doch wenn man schon am Leveldesign erkennt, wann der nächste Kampf startet, stirbt jede Spannung.

Bloober setzt auf auffällige Design-Ideen wie die grotesken Leichen-Fusionen oder die Mechanik der Zeitreisen, um das Spiel abwechslungsreicher und erinnerungswürdiger zu machen. An einzelnen Stellen entfaltet das auch Wirkung, gerade wenn visuelle Schocks und Story-Elemente ineinandergreifen. Doch je länger man spielt, desto deutlicher wird: Hier steckt viel Wille und Experimentierfreude drin, aber die Umsetzung reicht nicht an die großen Ambitionen heran. Für Horror-Veteranen bleibt das eher ein „nett gemeint“ als ein wirklich nachhaltiger Gänsehaut-Moment.

Fazit