TEST: Crucial T710 & Crucial X10 – Geschwindigkeit der nächsten Generation

Mit dem Launch der neuen PS5 Slim hat Sony still und leise ein Problem neu aufgelegt, das man längst gelöst glaubte: zu wenig Speicherplatz. Die neue Revision bietet zwar ein kompakteres Design und ein optional abnehmbares Laufwerk, dafür aber nur noch 825 GB internen Speicher. Klingt auf dem Papier solide, bis man sich erinnert, dass moderne Spiele wie Battlefield 6 oder Assassin’s Creed Shadows einen Großteil davon verschlingen. Wer regelmäßig aktuelle Titel installiert, stößt schnell an die Grenzen.

Und dann ist da noch die PS5 Pro, mit mehr Grafikleistung, PSSR-Upscaling und Fokus auf 4K-Performance. Eine Konsole, die nach schneller Datenverarbeitung schreit. Spätestens jetzt stellt sich die Frage: Welche SSD holt wirklich das Maximum aus Sonys Hardware heraus?

Genau hier kommt Crucials neue T710 ins Spiel, eine PCIe-5.0-NVMe-SSD, die theoretisch bis zu 14,5 GB/s beim Lesen und 13 GB/s beim Schreiben erreicht. Parallel dazu bietet Crucial mit der X10 eine kompakte USB-SSD für externe Speichererweiterung an. Beide versprechen Höchstleistung, doch wie viel davon kommt auf der PS5 tatsächlich an?

Die Crucial T710 – schneller als die PS5 erlaubt

Wer die Crucial T710 in der Hand hält, spürt sofort: Das ist High-End-Hardware. Eine einseitig bestückte 2280-M.2-SSD, bestückt mit Microns neuem 276-Layer-TLC-NAND und einem Silicon Motion SM2508-Controller, gefertigt im effizienten 6-nm-Prozess. In Benchmarks am PC erreicht sie unglaubliche 14.248 MB/s im Lesen und 13.185 MB/s im Schreiben, doppelt so viel wie gute PCIe-4.0-Modelle.

Der Haken: Die PS5 – selbst das Pro-Modell – unterstützt nur PCIe 4.0 x4. Heißt konkret: Die T710 läuft auf der Konsole mit denselben Geschwindigkeiten wie eine deutlich günstigere Gen-4-SSD. In Spielen wie Ghost of Yōtei unterscheiden sich die Ladezeiten um maximal eine Sekunde.

Selbst bei Spielen, die DirectStorage-ähnliche Streaming-Techniken nutzen, bringt die höhere Bandbreite keinen messbaren Vorteil. Die limitierende Komponente ist hier schlicht die Architektur der PS5. Crucials T710 ist also ein Paradebeispiel dafür, dass theoretische Leistung nicht automatisch praktische Relevanz bedeutet.

Crucial T710 im PS5-Slot – schneller geht’s kaum, auch wenn Sonys Konsole das volle Potenzial (noch) nicht ausschöpft

PS5-Einbau & Kühlung – kein Problem, solange es kühl bleibt

Technisch gesehen ist die Installation simpel. Die T710 passt perfekt in den M.2-Slot der PS5, egal ob Slim oder Pro. Crucial bietet sie mit oder ohne Heatsink an, allerdings sollte man in dem Fall sich der PS5 für letztere entscheiden.

Im Test zeigte sich: Selbst ohne zusätzlichen Heatsink bleibt die Temperatur meist unter 70 °C. Erst bei langen Schreibvorgängen über mehrere hundert Gigabyte hinweg kratzt die SSD an der thermischen Drosselgrenze von 75 °C. Für alltägliche Nutzung und Gaming ist das unkritisch, wer jedoch regelmäßig große 4K-Clips exportiert oder Daten dupliziert, sollte auf ausreichende Belüftung achten.

Positiv fällt die geringere Leistungsaufnahme auf: Mit 8,25 W unter Volllast arbeitet die T710 spürbar effizienter als ihr Vorgänger T705, der noch über 11 W zog.

Zukunftssicher oder überflüssig?

Die entscheidende Frage lautet: Lohnt sich die T710 für PS5-Spieler?

Aktuell: nein, jedenfalls kaum auf PS5, aber es ist sicherlich eine vorausschauende Investition in die PS6, die ziemlich sicher die höheren Standards unterstützt. Die aktuelle Konsole limitiert in erster Linie die Schnittstelle, und kein aktueller Titel nutzt PCIe-5.0-Geschwindigkeiten aus. Eine gute PCIe-4.0-SSD wie die Crucial T500 ist daher vor allem preislich eine Alternative.

Langfristig sieht das anders aus: Sollte Sony künftig mehr DirectStorage-Funktionen oder datenintensivere Streaming-Engines in der PS5 Pro aktivieren, könnte die T710 ihr volles Potenzial ausspielen. Auch wer regelmäßig mit großen Videodateien arbeitet oder seine Konsole als Medien-Workstation nutzt, profitiert heute schon von der höheren Dauertransferrate und der stabilen Leistung beim Kopieren großer Datenmengen.

Mit Preisen um die 230 € für 2 TB ist die T710 allerdings kein Schnäppchen, und doppelt so teuer wie vergleichbare Gen-4-Modelle. Wer nur zusätzlichen Speicherplatz braucht, ohne Rekorde zu jagen, ist mit günstigeren Alternativen besser beraten.

Ganz anders positioniert ist die Crucial X10: eine externe USB-SSD mit USB-C 3.2 Gen 2×2-Anschluss und bis zu 2 GB/s Datendurchsatz. Im Gegensatz zur internen T710 ist sie sofort einsatzbereit, ideal für Screenshots, Videos, Spielstände oder komplette Game-Backups.

Mit nur 65 × 50 × 10 mm und rund 40 Gramm Gewicht passt sie in jede Tasche. Ihr Gehäuse ist stoßfest und wirkt hochwertig, ein typischer Crucial-Look: schlicht, funktional, robust. In der Praxis lassen sich 100 GB große Dateien in unter einer Minute übertragen. Für alle, die zwischen mehreren Konsolen pendeln oder ihre Aufnahmen regelmäßig sichern, ist die X10 daher ein echter Alltagsgewinn.

Der einzige Nachteil: Spiele lassen sich zwar auf die X10 auslagern, aber nicht direkt davon starten, das bleibt weiterhin internen SSDs vorbehalten.