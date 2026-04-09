Sony liefert die Hardware, CD Projekt Red das technologische Wiedergutmachungs-Statement: Das PS5 Pro-Update für „Cyberpunk 2077“ räumt mit den hässlichen Bildfehlern der Basis-Konsole auf. Wer bisher wegen matschiger Texturen oder instabiler Bildraten einen Bogen um Night City gemacht hat, bekommt jetzt die Version geliefert, die den High-End-PC-Vibe erstmals glaubhaft ins Wohnzimmer transportiert. Eindrücke daraus liefert unser Test.

PSSR 2 macht den Unterschied zwischen Matsch und Metropole

Wer „Cyberpunk 2077” auf der Standard-PS5 spielt, kennt das Problem: FSR 2.1 bemüht sich, die Auflösung hochzurechnen, scheitert aber oft an feinen Details. Auch wenn Night City zweifellos ein einzigartiger Schauplatz ist, fühlte es sich mit dem Launch der PS5 Pro auf einmal so an, als würde Potenzial ungenutzt bleiben.

Das Ergebnis war oft ein permanentes Flimmern an Stromleitungen und ein störendes Rauschen auf nassen Straßen. Sony hat dieses Problem mit PSSR 2 effektiv gelöst. Die KI-gestützte Hochskalierung sorgt für eine Bildruhe, die wir auf Konsolen in dieser Form selten gesehen haben. Die Stadt wirkt wie frisch geputzt; Kanten sind messerscharf, und das typische „Shimmering“ bei Kamerabewegungen gehört der Vergangenheit an.

CD Projekt Red lässt dem Spieler zwar die Wahl und bietet im Menü weiterhin einen Schalter für FSR an, doch diesen könnt ihr getrost ignorieren. PSSR ist in jeder Hinsicht überlegen und liefert ein deutlich stabileres Bild bei identischer Performance.

Night City ohne Flimmern – die KI-Skalierung liefert die Schärfe, die wir seit dem Launch vermissen

Raytracing Pro liefert die optische Dichte

Der Star des Updates ist der neue „Ray Tracing Pro“-Modus. Während die Basis-PS5 lediglich für einfache Schattenberechnungen reichte, fährt die Pro-Version größere Geschütze auf. Wir reden hier von einer Kombination aus RT-Schatten für lokale Lichtquellen und die Sonne sowie einer deutlich verbesserten Lichtverdeckung. Gebäude und Brücken wirken dadurch massiver, weil die Schattenwürfe in den Ecken physikalisch korrekt berechnet werden.

Besonders bei Nacht zeigt Night City seine Muskeln: Neonreklamen werfen nun echtes farbiges Licht auf die Umgebung, statt nur eine statische Textur zu sein. Bei den Reflexionen bleibt CDPR jedoch pragmatisch. Während Autolacke und Glasfronten in Echtzeit spiegeln, nutzt das Spiel auf dem Asphalt oft noch die klassischen Screen Space Reflections. Das ist ein cleverer Kompromiss, um die Hardware nicht komplett zu grillen, ohne den visuellen Gesamteindruck zu schmälern.

Zwischen 60 und 90 FPS

Für die meisten Spieler wird der Performance-Modus die erste Wahl bleiben. Hier peilt das Spiel stabile 60 FPS an, schaltet aber bei Nutzung eines 120-Hz-Displays und VRR noch einen Gang höher. In weniger komplexen Szenarien klettert die Bildrate auf bis zu 90 FPS. Das macht sich besonders in den rasanten Schusswechseln bemerkbar, in denen präzises Zielen über Leben und Tod entscheidet. Die Steuerung fühlt sich durch die geringere Latenz spürbar direkter an.

Der „Sweet Spot“ für Grafik-Enthusiasten mit schnellem Monitor ist jedoch der 40-FPS-Modus innerhalb der RT-Optionen. Er bietet die perfekte Balance aus der vollen Raytracing-Pracht und einer Spielbarkeit, die deutlich über dem klassischen 30-FPS-Geruckel liegt. Wer die volle optische Breitseite will, ohne auf das Spielgefühl eines Daumenkinos herabzusinken, findet hier sein Glück. Ich persönlich war mit den 60 fps am zufriedensten und bin dafür einen minimalen Kompromiss eingegangen.

Neonlichter und Pfützen-Spiegelungen – so nah war die Konsole noch nie am High-End-PC

Die CPU zieht die Grenze in Phantom Liberty

Man darf sich keinen Illusionen hingeben: Die GPU-Power der PS5 Pro ist gewaltig, aber gegen eine überforderte Recheneinheit kommt sie nicht an. Das Sorgenkind bleibt der dichte Distrikt aus „Phantom Liberty“ und die vielen Ebenen. In diesen extrem verwinkelten Zonen mit ihrer enormen Statisten-Dichte gerät die PS5 Pro ins Straucheln. Sobald man mit Vollgas durch die Checkpoints pflügt, bemerkt man das Stottern im Getriebe – hier limitiert nicht die Grafik, sondern die Berechnung der Konsole.

Auch das hässliche Aufploppen von Vegetation und Fahrzeugen aus dem Nichts bleibt ein Thema. Diese Distanz-Fehler sind kein Hardware-Defekt, sondern eine hässliche Narbe in der Engine-Architektur. CD Projekt Red kann diese Altlasten nicht einfach mit mehr Rechenpower zuschütten. Wer Perfektion erwartet hat, wird hier enttäuscht, doch im Vergleich zum oft instabilen Gewackel der Standard-Hardware wirkt das Erlebnis auf der Pro dennoch wie eine Befreiung.

Night City war nie schöner

CD Projekt Red hat die Kurve endgültig bekommen. Was auf der PS4 als technisches Desaster begann, findet auf der PS5 Pro seine vorläufige Vollendung. Die Integration von PSSR ist ein Gamechanger für die Bildqualität und lässt die Konkurrenz-Technologie FSR alt aussehen. Die Welt von V und Johnny Silverhand profitiert massiv von der neuen Hardware-Power, auch wenn die CPU-Limitierungen in extremen Situationen an die Grenzen des Machbaren erinnern.