TEST: Death Stranding 2 – Mehr Spiel, weniger Sinn und unzählige Zeitfresser?

Mit „Death Stranding 2: On the Beach“ kehrt Hideo Kojima zurück auf bekanntes Terrain – wortwörtlich und spielmechanisch. Und doch fühlt sich vieles anders an. Größer, komplexer, emotionaler – oder einfach nur noch verworrener? Nach den ersten Stunden im Spiel stellt sich nicht nur die Frage, ob man Sam Porter Bridges wiedersehen wollte, sondern ob man sich erneut 50+ Stunden durch Kojimas apokalyptischen Paketdienst arbeiten möchte.

In diesem Review der ersten Spielstunden schaue ich mir an, was „Death Stranding 2“ gut macht, wo es hakt und warum es sich auch dieses Mal eher wie ein Kunstprojekt für eine kleine Bubble anfühlt statt wie ein zugängliches Mainstream-Spiel.

Zwischen Sinnsuche und Selbstinszenierung

Die ersten Szenen knüpfen lose an das Ende des Vorgängers an. Sam – wie gewohnt verkörpert von Norman Reedus – ist sichtlich gealtert, aber noch immer Teil einer Welt, in der das Überbringen einer Wärmflasche genauso dramatisch inszeniert wird wie eine Weltrettung. Die USA sind diesmal kein Thema mehr – „Death Stranding 2: On the Beach“ entführt den Spieler nach Mexiko und Australien. Zwei neue Open-World-Karten versprechen nicht nur Abwechslung, sondern auch größere Umgebungsvielfalt. Und ja: Optisch ist das alles ein Brett.

Vulkanlandschaften, dichte Regenwälder, Sandstürme, Erdbeben – Kojima Productions reizt die Decima-Engine erneut bis zum Maximum. Die Umgebungen wirken natürlicher, organischer. Ein vollständiger Tag-Nacht-Zyklus verändert nicht nur das Licht, sondern beeinflusst auch das Gameplay: Schleichen bei Nacht wird effektiver, bringt aber Risiken. Dazu kommen Naturkatastrophen, die plötzlich Wege unpassierbar machen oder euch mitten im Bosskampf überraschen.

Diese technische Qualität ist ein klarer Pluspunkt und zeigt, wie weit die Entwickler die Hardware der aktuellen Generation ausreizen – inklusive PS5 Pro-Support. Aber: Grafik ist nicht alles. Und Technik bleibt oft nur ein Blender für konzeptionelle Schwächen – selbst wenn man sie mit einem Star-Ensemble kaschiert.

Schön, schöner, Kojima – aber was bleibt spielerisch übrig?

Großes Kino mit bekannten Gesichtern

Norman Reedus, Léa Seydoux, Troy Baker – das Who’s Who des ersten Teils kehrt zurück. Neu im Cast: Elle Fanning, George Miller, Shioli Kutsuna. Auch die einstige Baby-Begleitung Lou spielt erneut eine Rolle – mittlerweile als Sam’s Adoptivtochter. Das alles wirkt ambitioniert und hochwertig inszeniert. Aber auch ein wenig nach überfülltem Ensemblefilm, in dem kaum eine Figur wirklich Tiefe entwickeln darf – zumindest in der ersten Spielphase.

Kojimas Story bleibt erwartungsgemäß kryptisch. Die Welt ist erneut vom Untergang bedroht. Sam muss wieder liefern, diesmal außerhalb der UCA. Dabei trifft er nicht nur alte Bekannte wie Higgs, sondern auch neue Bedrohungen. Und genau hier liegt ein Problem: Die Dramaturgie wirkt überfrachtet. Neue Ideen werden reihenweise angerissen, aber selten auserzählt – zumindest nicht in den ersten Spielstunden.

Mehr Freiheit, mehr Systeme, mehr … alles

Spielerisch ist „Death Stranding 2: On the Beach“ ein massives Upgrade. Das soziale Strandsystem kehrt zurück, diesmal mit neuen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit – Bauwerke anderer Spieler können komplexer sein, die Interaktion ist besser integriert. Auch das Waffensystem wurde massiv erweitert: Sam kann nun mit Sturmgewehren, Granatwerfern, Maschinenpistolen und Hologramm-Decoys hantieren. Alles optional, versteht sich – Stealth bleibt ebenfalls eine valide Spielweise.

Eine der interessantesten Neuerungen: Ein optionales „Continue“-System erlaubt das Überspringen von Bosskämpfen. Wer lieber der Story folgt, kann sich so unnötigen Frust ersparen. Laut Kojima soll dies vor allem Gelegenheitsspielern entgegenkommen – ob es auf allen Schwierigkeitsgraden verfügbar ist, bleibt abzuwarten.

Auch das Progressionssystem wurde überarbeitet. Spieler investieren nun gezielt in Kategorien wie Kampf, Stealth oder Service. Punkte werden sowohl aktiv verteilt als auch passiv verdient – etwa durch besonders schnelle oder schwere Lieferungen. Das fühlt sich belohnender an als das eher kryptische Like-System aus Teil 1.

Die Welt beeindruckt – zumindest, solange man nicht zu Fuß unterwegs ist.

Mal wieder Film statt Spiel?

Eines der zentralen Probleme, das schon den ersten Teil für viele Spieler unattraktiv gemacht hat, ist auch in „Death Stranding 2“ kaum entschärft: Die Balance zwischen Spiel und Film. Kojima ist bekannt für seine cineastische Herangehensweise, doch hier kippt das Ganze wieder schnell ins Übermaß. Videosequenzen, die nicht selten zehn Minuten und länger dauern, bestimmen weiterhin das Tempo – der Spielfluss wird damit oft unterbrochen.

Man hat schnell das Gefühl, weniger zu spielen, sondern vielmehr zuzuschauen. Für Spieler, die sich bewusst auf ein interaktives Erlebnis einlassen wollen, ist das frustrierend. Zwischen diesen langen Passagen bleiben meist nur längere Laufwege, auf denen man Fracht transportiert oder sich in einer minimalistischen Spielwelt bewegt. Die Action hat zugelegt, ja, das stimmt – aber das Grundgerüst bleibt das gleiche: ein großer Teil des Spiels besteht aus schlichtem „Laufen und Liefern“.

Lähmendes Gameplay und monotone Erkundung

Im Kern ist „Death Stranding 2“ immer noch ein komplexer Paketdienst mit Survival-Anleihen. Man balanciert seine Ladung, meidet gefährliche Gegner und nutzt neue Gadgets wie den Blut-Bumerang oder Tar-Kanonen. Das Gameplay wurde verbessert, es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, der eigenen Spielweise Raum zu geben – ob eher stealthlastig oder im Kampf.

Trotzdem bleibt das Gameplay oft träge und repetitiv. Wer den Vorgänger mochte, kennt das Gefühl: Man spürt die Weite der Welt, aber gleichzeitig auch die Leere. Die Spielwelt ist zwar groß, doch es passiert wenig – der Großteil besteht aus dem Überwinden von Hindernissen und dem Aufbauen von Infrastruktur, was durchaus seinen Reiz hat, aber auch ermüden kann.

Kojimas Vision, aus dem Gehen und Erleben einen neuen Spielstil zu schaffen, bleibt einzigartig – aber eben auch speziell und nicht jedermanns Sache. Für Spieler mit wenig Zeit oder geringer Geduld kann das zu einer zähen Erfahrung werden, die nicht zu fesseln vermag.

Starbesetzung auf Hochglanz, doch der Spielspaß bleibt auf der Strecke.

Künstlerisches Statement oder abgehobene Bubble?

Der größte Knackpunkt von „Death Stranding 2“ ist für mich persönlich – wie schon beim ersten Teil – das Gefühl, dass wir es hier weniger mit einem Spiel zu tun haben, das für eine breite Spielerschaft gemacht wurde. Vielmehr ist es ein Projekt eines Künstlers, der innerhalb seiner eigenen Bubble agiert.

Kojima hat selbst gesagt, dass er kein Spiel machen wollte, das jeder mag. Das spürt man deutlich: Die Geschichte ist wieder kryptisch, komplex und mit vielen abstrakten Symbolen gespickt. Die Charaktere wirken auf mich oft wie Bühnenfiguren in einem surreale Drama, das vor allem auf stilistische Wirkung abzielt. Die Erzählweise ist eher sperrig und teilweise ermüdend, sodass das Verständnis sich nur durch intensive Beschäftigung und Geduld einstellt.

Als Mainstream-Spieler, der vor allem Unterhaltung und eine klare Spielstruktur erwartet, fühlt man sich schnell überfordert oder gelangweilt. Das Spiel fordert viel Nachdenken, Geduld und einen gewissen Zugang zu Kojimas Welt, der nicht für jeden gegeben ist. Vielleicht ist der angekündigte Roman am Ende doch die bessere Alternative?

Hinweis: Dieses Review basiert auf den ersten rund 10 bis 15 Spielstunden. Meine Motivation, weiterzumachen, pendelt aktuell jedoch irgendwo bei Null – draußen scheint immerhin die Sonne, und die genieße ich da lieber. Vielleicht ist das ja das eigentliche Problem von „Death Stranding 2“: Es kommt einfach zur falschen Zeit. Meine Wertung ist daher vorläufig und kann sich noch ändern – falls ich irgendwann doch noch einmal den Controller in die Hand nehme und weiterspiele.