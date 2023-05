Test Drive Unlimited Solar Crown – Ein Luxushotel als HQ

Im dritten Club-Letter zu Test Drive Unlimited Solar Crown widmet sich Entwickler KT Racing heute dem luxuriösen HQ, das man regelmäßig in dem MMO-Racer besuchen wird. Dafür hat man sich ein Gebäude ausgesucht, das wie kein anderes für Luxus, der Liebe zu Autos und dem Wettbewerb steht.

Das im Victoria Park im Herzen von Causeway Bay gelegene Solar Hotel wird als einzigartiges architektonisches Juwel beschrieben, das mit seiner futuristischen Silhouette und mit einer Höhe von 540 Metern und 120 Stockwerken ein echter Hingucker ist.

Hier findet man alles – vom bevorzugtem Empfang durch Vivian, President of the Solar Crown Organization Committee, eine Premium-Suite, die einem als Zuhause dient und in der man neue Energie für die Rennen tanken kann, bis hin zu seinem persönlichen Ansehen innerhalb des Solar Crown-Wettbewerbs, das sich perfekt in der selektiven Philosophie von Radiant widerspiegelt.

Test Drive Unlimited Solar Crown HQ

Der persönliche Lifestyle an einem Ort

Das Hotel bietet aber noch weitaus mehr, darunter Geschäfte für Kleidung und Luxusartikel, einen Friseur- und Schönheitschirurgie-Service, um sein persönliches Image zu schleifen, ein Park-Service, mit dem sich die Insel mit jedem beliebigen Auto erkunden lässt, sowie dient das HQ als zentrale Lobby, um sich mit anderen Fahrer zu treffen und Herausforderungen anzugehen. Egal, ob es sich um ein Autotreffen, einen Kraftakt oder einfach um einen Treffpunkt mit Freunden handelt, das Solar Hotel bietet viel mehr als nur eine Unterkunft.

„Wir haben diesen fantastischen Ort und seine Zimmer hinzugefügt, um das Unterkunftskonzept in der TDU-Serie zu verbessern. Fans des Franchise werden sich an die Häuser in TDU2 erinnern, in denen man seine Garage erweitern konnte, was eine sehr persönliche Erfahrung war. Um seine Freunde einladen können, muss man zuerst Freunde finden, und das ist das Ziel des Solar Hotels. Wir wissen, dass Häuser bei TDU-Spielern einen Eindruck hinterlassen haben. Obwohl diese Funktion bei der Veröffentlichung von TDUSC noch nicht im Spiel enthalten ist, ist sie Teil einer langen Liste von Funktionen, die wir mittel- und langfristig bereits für zukünftige Inhalte untersucht haben.“ KT Racing

Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint voraussichtlich im Laufe des Jahres.