Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint erst 2024

„In TDU gibt es weniger Autos, aber man wählt diese Autos. Die Beziehung, die man zu seiner Garage hat, ist in TDU stärker als in jedem anderen Spiel. Man muss Geld verdienen, um die Autos seiner Träume zu kaufen. Man verbringt Zeit mit seinem Auto, verbessert es, spielt damit und man zeigt es anderen Spielern.“

An anderer Stelle in dem Geschäftsbericht wird außerdem erwähnt, dass Test Drive Unlimited Solar Crown über 100 Prestige-Fahrzeuge bietet, die von den luxuriösesten Automobilherstellern der Welt stammen.

Mit The Crew Motorsport gibt es in diesem Jahr zudem eine extrem starke Konkurrenz zu Test Drive Unlimited Solar Crown, der man möglicherweise etwas aus dem Weg möchte.

