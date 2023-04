Test Drive Unlimited Solar Crown – Hong Kong Island wurde 1:1 nachgebaut

„In einem Open-World-Spiel wie TDU müssen wir ein nahtloses und interessantes Fahrerlebnis bieten und die Erkundung fördern, was ein wichtiger Teil des Erlebnisses ist. Um das Eintauchen zu fördern und die Spieler in ein neues Land zu entführen, wollten wir HKI sehr realistisch gestalten, weshalb wir es im Maßstab 1:1 nachgebaut haben. Es war sowohl technisch als auch spielerisch eine Herausforderung.“

Gemäß den ersten Test Drive-Spielen ist auch der neue Schauplatz in Test Drive Unlimited Solar Crown eine exakte Nachbildung, was den Maßstab betrifft. Über die Umgebungen und das Terrain spricht man im aktuellen Entwickler-Brief.

