Test Drive Unlimited Solar Crown: Mid-Season Patch bringt Casino-Features und schmeißt Lenkräder raus

Das Mid-Season-Update von Test Drive Unlimited Solar Crown geht heute live. Neben einem neuen Casino-Automaten gibt es technische Anpassungen und zahlreiche Bugfixes, ein typisches Zwischen-Update also, aber mit ein paar spannenden Neuerungen.

Casino-Update mit Golden Dragon

Der auffälligste Teil des Patches betrifft das Casino. Spieler können nun nicht nur Chips kaufen und verkaufen, sondern auch die Collector’s Edition physisch nutzen, um Ingame-Chips zu erhalten – ein netter Fanservice, wenn auch eher ein Gimmick. Neu ist außerdem der „Golden Dragon“-Spielautomat, der mit satten Auszahlungen von bis zu einer Million Casino-Chips lockt. Ob das die Wirtschaft im Spiel nachhaltig verändert, bleibt abzuwarten. Dazu kommen frische Shop-Items für alle, die gerne kosmetisch aufrüsten.

Wichtiger für den Alltag sind die zahlreichen technischen Anpassungen. Mehrere Crashes und Darstellungsfehler wurden behoben, von falschen Ladebildschirmen bis zu Problemen bei der Lokalisierung. Auch die Integration von Peripherie wie Thrustmaster, Logitech oder Fanatec wurde aktualisiert. Auf PlayStation 5 fliegen HORI-Geräte vorübergehend raus, bis ein neues SDK verfügbar ist – ärgerlich für Besitzer, aber immerhin klar kommuniziert.

Auf der Fahrzeugseite gibt es ebenfalls Nachbesserungen. Lamborghini-Modelle bekommen aktives Aero mit manueller Steuerung, während der Apollo IE, Diablo VT und andere Sportwagen neue oder überarbeitete Sounds spendiert bekommen. Kleine Details, die die Fahratmosphäre verbessern – und genau das erwarten Fans von einem Titel wie Test Drive Unlimited Solar Crown.

Netzwerk und Zukunftsausblick

Im Multiplayer-Bereich versprechen die Entwickler bessere Stabilität und Performance, ohne ins Detail zu gehen. Ob sich das spürbar auswirkt, zeigt sich wie immer erst nach ein paar Tagen im Live-Betrieb. Die vollständigen Patch Notes findet ihr unter diesem Link.

Dieses Mid-Season-Update macht keine Revolution, aber es räumt ordentlich auf. Das Casino-Update ist ein Bonus, wichtiger sind die Fixes, gerade bei Fahrzeug-Handling und Stabilität. Wer auf Season 5 wartet, muss sich aber noch gedulden – dort sollen laut Entwicklern „größere Features“ kommen.