Test Drive Unlimited Solar Crown – Noch mehr Gameplay & Statement zur Grafik

Der aktuellen Gameplay-Premiere von Test Drive Unlimited Solar Crown folgen heute weitere Spielszenen von den Early-Testern des Spiels, die nochmals verschiedene Aspekte des MMO-Racers beleuchten. Dazu gibt es auch ein Statement und Eindrücke zum grafischen Stand, der mitunter am meisten bemängelt wurde.

Der Youtuber ‚Alex VII‚ teilt in einem neuen Video ein paar ehrliche Gedanken zu Test Drive Unlimited Solar Crown, dem die zahlreichen Kommentare über den angeblich veralteten Zustand des Spiels nicht entgangen sind. Die Grafik wurde in den letzten Tagen unter anderem auf PS3-Niveau beschrieben.

Laut Alex VII machte Test Drive Unlimited Solar Crown im ersten Moment tatsächlich nicht den besten Eindruck, was mitunter aber den technischen Gegebenheiten bei einem solchen Stream geschuldet ist, der nur in 1080p lief. Das wurde kurz vor dem TDU Connect Event sogar noch diskutiert. Zudem sei das Spiel noch mitten in der Entwicklung und man habe lediglich Material aus einer Alpha-Build zu Gesicht bekommen, also dem Moment, wo alle Elemente aus der Entwicklung das erste Mal zusammengesetzt werden und zusammen funktionieren. Von einem Feinschliff ist man dabei noch weit entfernt.

Test Drive Unlimited mit Forza zu vergleichen

Er selbst konnte bereits anderes Material zu Test Drive Unlimited Solar Crown sichten, das seiner Auffassung nach locker mit Forza Horizon 5 mithalten kann und in 4K bei 30fps lief. Die hauseigene KT-Engine habe demnach einen riesigen Schritt vorwärts für Test Drive Unlimited gemacht, obwohl KT Racing nicht über das Budget oder die Ressourcen verfügt, wie etwa ein EA oder Ubisoft Studio. Der Entwickler hat hier dennoch einen „beeindruckenden Job“ gemacht, die dafür ganz am Anfang begonnen haben.

Gleiches gilt übrigens auch für die Physik im Spiel, die noch keinesfalls final ist, falls man das überhaupt von einem Stream aus richtig beurteilen kann. Dem Youtuber zufolge solle man sich also keine Sorgen machen, dass man hier ein technisch völlig veraltetes Spiel bekommt, wenn Test Drive Unlimited Solar Crown gegen Anfang 2024 erscheint. Letztendlich gibt man den Hinweis mit auf den Weg, dass am Ende nicht nur die Grafik zählt, sondern in erster Linie das Gameplay-Feeling von Test Drive Unlimited, das viele bereits überzeugen konnte.

Weitere Eindrücke zu Test Drive Unlimited Solar Crown liefert das nachfolgende Gameplay-Video: