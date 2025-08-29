Test Drive Unlimited Solar Crown – Season 4 Casino-Neuerungen und Grafik-Upgrade

Test Drive Unlimited Solar Crown bekommt mit dem Mid-Season-Update für Season 4 einige sinnvolle Neuerungen, aber auch eine Enttäuschung: Poker verspätet sich. Dazu gibt es erste Ausblicke auf Season 5 und sogar schon Hinweise für Season 6.

Casino wird erweitert, aber Poker muss warten

Am 10. September 2025 erscheint das Mid-Season-Update für Test Drive Unlimited Solar Crown. Neben einer Reihe an Bugfixes (unter anderem Freunde-Liste, Trophäen und Daily Challenges) stehen diesmal die Casino-Features im Vordergrund. Zwei Neuerungen stechen heraus:

Gold Dragon Slot Machine : Hier lassen sich bis zu 1.000.000 Chips gewinnen, die wiederum in Solar Coins umgewandelt werden können. Neue Sounds und Animationen inklusive.

: Hier lassen sich bis zu 1.000.000 Chips gewinnen, die wiederum in Solar Coins umgewandelt werden können. Neue Sounds und Animationen inklusive. Cash-Out-Funktion: Spieler können endlich ihre Chips gegen Solar Coins eintauschen, was das Casino-System praktikabler macht.

Weniger erfreulich: Der geplante Poker-Modus verzögert sich und kommt erst mit Season 5. Laut den Entwicklern will man Bugs und Netzwerkaussetzer unbedingt vermeiden – verständlich, aber trotzdem ärgerlich. Immerhin gibt es vorab fünf Minuten Gameplay als Trostpflaster.

Auch nach Season 4 soll das Casino weiter wachsen. Geplant sind u. a. mehr Interaktionen (etwa Sitzen an Tischen), ein Progressionssystem und alternative Wege, um Fahrzeuge wie den Mercedes-AMG GT Black Series zu bekommen – wichtig für Länder, in denen das Casino nicht zugänglich ist.

Season 5: Engine-Update, Timecycles und Taxi-Missionen

Season 5 ist für Oktober 2025 geplant und bringt gleich mehrere technische Verbesserungen. Besonders die KT Engine wird überarbeitet – Wasser, Wetter, Beleuchtung, Skybox und Optimierungen auf Konsolen sollen deutlich besser wirken. Ein wichtiger Schritt, denn bislang schwankt die Performance je nach Plattform.

Spannend sind außerdem die überarbeiteten Tag- und Nachtzyklen. Sowohl Hongkong als auch Ibiza bekommen ein Update bei Beleuchtung und Atmosphäre – Sonnenauf- und -untergänge sollen realistischer wirken, Nächte stimmungsvoller. Dazu kommen neue Missionstypen wie Taxis, die das Gameplay abseits des Casino-Glücks auflockern.

Das Update zeigt, dass Nacon und KT Racing die Community ernster nehmen als noch zu Release. Casino-Funktionen wirken endlich sinnvoller, und die Engine-Verbesserungen klingen nach dem dringend nötigen Feinschliff. Die Verschiebung von Poker ist zwar ein Dämpfer, aber besser als ein unfertiges Feature.

Season 5 wird entscheidend: Erst dann zeigt sich, ob Test Drive Unlimited Solar Crown langfristig mehr sein kann als ein technisch wackliges, aber charmantes Open-World-Rennspiel. Die vollständigen Neuerungen lassen sich unter diesem Link einsehen.