Test Drive Unlimited Solar Crown: Season 5 bringt Taxi-Missionen und große Performance-Updates

KT Racing liefert mit dem Season-5-Update das bisher umfangreichste Paket für Test Drive Unlimited Solar Crown ab, und das schon zum Start von Season 5. Neben frischen Inhalten wie Poker im Casino und Taxi-Missionen im Vertragssystem bringt das Update auch eine ganze Welle an technischen und spielerischen Verbesserungen.

Während die Server am 28. Oktober zwischen 10:00 und 18:00 Uhr CET gewartet werden, können sich Spieler schon auf zahlreiche Neuerungen freuen, die vor allem das Fahrgefühl, die Performance und das Wirtschaftssystem betreffen.

Mehr Leben auf den Straßen und in der Garage

Zwei neue Spielmodi erweitern das Erlebnis deutlich: Im Casino darf jetzt endlich Poker gespielt werden, ein klassisches Feature, das schon früh von Fans gefordert wurde. Gleichzeitig ergänzen Taxi-Missionen das Vertragssystem, was für mehr Abwechslung im Alltag sorgt.

Auch sonst hat sich viel getan. Fahrzeuge können jetzt verkauft werden, der Kleiderschrank bekommt ein Preset-System, und ein Tempomat inklusive Speed Limiter hält endlich Einzug. Die Ökonomie wurde überarbeitet, und das Fahrgefühl profitiert von einem verbesserten KT Engine-Update.

Neue Autos dürfen natürlich nicht fehlen: Mit dem DeTomaso P72, Aston Martin DBS Superleggera, Vantage GT3 und der Lamborghini Urus Graphite Capsule kommen gleich vier edle Boliden ins Spiel. Dazu gibt’s endlich Spoiler-Optionen und individuelle Hupeinstellungen – kleine, aber feine Details für die Tuning-Fans.

Technische Feinarbeit auf allen Plattformen

Das Update ändert auch unter der Haube einiges. Neue Render-Techniken für Wasser und Schatten, optimierte Tag-/Nacht-Zyklen und überarbeitete Gebiete auf Ibiza und Hong Kong Island sollen die Optik sichtbar aufwerten.

Gerade Konsolenspieler dürften aufatmen: Massive FPS-Drops in mehreren Rennen und Stadtbezirken wurden auf PS5 und Xbox Series behoben. PC-Spieler profitieren indes von Intel XeSS und schärferen Reflexionen auf „Ultra“.

Im Fahrzeugbereich wurden unzählige Bugs behoben, von fehlerhaften Spoilern über falsche Dashboards bis zu unlogischen Beschleunigungswerten. Auch das oft kritisierte FRIM-System wurde überarbeitet und erlaubt jetzt Level 99 sowie zusätzliche Belohnungen.

Blick nach vorn: Probleme bleiben, Transparenz wächst

Trotz aller Verbesserungen bleibt KT Racing realistisch: Einige Baustellen wie die fehlerhaften Logitech- und Moza-Lenkräder, unpräzise Lenk-Animationen und Serverfehler beim Umlackieren stehen weiter auf der To-do-Liste. Immerhin kommuniziert der Entwickler offen, welche Probleme untersucht werden und welche bereits einen Fix-Termin haben, etwa für Season 5 Update 1.

Season 5 zeigt, dass Test Drive Unlimited Solar Crown langsam die Kurve bekommt. Die Mischung aus neuen Inhalten, technischer Pflege und transparenter Kommunikation tut dem Spiel sichtlich gut. Wenn KT Racing dieses Tempo beibehält, könnte Solar Crown noch das werden, was sich Fans seit Release wünschen: ein echtes Online-Autoleben mit Stil – und weniger Frust unter der Motorhaube.