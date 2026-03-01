Test Drive Unlimited Solar Crown: Season 6 bringt Map-Rework & Audi-Performance

Nach dem holprigen Start von Test Drive Unlimited Solar Crown versucht KT Racing mit Season 6 das Ruder weiter herumzureißen. Zwischen Map-Reworks und neuen Lizenzen bleibt die Frage: Reicht das, um die enttäuschte Community zurückzuholen?

Der neue Solar Club Letter verspricht für Ende März eine vollgepackte Season 6, die an fast allen Ecken des Spiels gleichzeitig schraubt. Von der Optik über das Fahrgefühl bis hin zum Netcode – die Liste ist lang und der Druck auf das Studio massiv.

Fassadenreinigung in Hongkong

Der Fokus von Season 6 liegt auf dem Rework der nördlichen Distrikte von Hongkong Island. Art Director Stéphane Cambier gibt offen zu, dass man bei der Gebäudedichte, den Grünflächen und der farblichen Varianz nachbessern muss. Dass ein Open-World-Racer anderthalb Jahre nach Release die halbe Karte optisch renovieren muss, ist ein klares Eingeständnis: Die Welt war zum Launch schlicht zu generisch.

Immerhin gibt es konkreten Content für die Garage. Mit dem Audi R8 RWS ziehen erstmals offizielle Audi Sport Performance Parts ein. Splitter, Diffusoren und Schweller sind einzeln im Workshop anpassbar. Das erinnert an die Stärken des ersten Test Drive Unlimited, kommt aber reichlich spät. Wer auf neuen fahrbaren Untersatz wartet, bekommt unter anderem den Lamborghini Temerario und den Mercedes-Benz SLS AMG Black Series geliefert – teils über den Solar Pass, teils über den In-Game-Shop.

Detektivarbeit statt öder Verfolgungsjagden?

Ein interessanter Pitch sind die neuen Detective Missions. KT Racing verspricht eigene Storylines rund um die Sharps und Streets, die über das plumpe „Hinterherfahren“ aus Test Drive Unlimited 2 hinausgehen sollen. Ob die Missionen spielerische Tiefe bieten oder nur schmückendes Beiwerk zum Grind sind, müssen die angekündigten Gameplay-Videos zeigen.

Die wichtigste Nachricht versteckt sich am Ende: der Netcode. Lead Programmer Sylvain bestätigt, dass das Team an „Servers v2“ arbeitet. Die aktuelle Infrastruktur kämpft immer noch mit Lobby-Fehlern und einer instabilen Sichtbarkeit anderer Spieler in der Spielwelt. Dass man jetzt die Server-Algorithmen umschreibt, ist für ein Always-Online-Spiel überfällig. Ohne stabilen Netcode bleiben Crossplay und das geplante Housing-System reine Luftschlösser.

Positiv hervorzuheben ist die Detailarbeit bei den Fixes:

Wheel-Sync: Die Korrektur der Eingabeverzögerung bei Lenkrädern ist ein No-Brainer für eine Simulation.

Die Korrektur der Eingabeverzögerung bei Lenkrädern ist ein No-Brainer für eine Simulation. H-Schaltung: Das fehlerhafte Rev-Matching im Leerlauf wird endlich entfernt.

Das fehlerhafte Rev-Matching im Leerlauf wird endlich entfernt. PS5-Features: Die nervigen Trigger-Vibrationen lassen sich künftig (endlich!) direkt im Spielmenü deaktivieren.

Season 6 ist der nächste Versuch, das Fundament zu gießen, das zum Release hätte stehen müssen. Die optischen Korrekturen an Hongkong Island und die technischen Fixes sind löblich, wirken aber noch immer wie Schadensbegrenzung. Wer Test Drive Unlimited Solar Crown wegen der technischen Mängel beiseitegelegt hat, sollte Ende März einen Blick riskieren – wer auf revolutionäre neue Gameplay-Loops hofft, wird vermutlich weiter enttäuscht.

Test Drive Unlimited Solar Crown ist derzeit im PlayStation Plus-Abo verfügbar – die perfekte Gelegenheit, um dem Rennspiel und der Arbeit des Studios eine Chance zu geben.